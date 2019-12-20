مصدر الصورة YouTube/Ryan's World Image caption لدى حساب عالم رايان 22.9 مليون متابع

تصدر صبي في الثامنة من العمر يقدم عروضا عن دمى ولعب الأطفال في موقع يوتيوب قائمة أعلى من حققوا أرباحا من أستخدام الموقع للعام الثاني على التوالي.

وجنى رايان، صاحب حساب "عالم رايان" على موقع يوتيوب، 26 مليون دولار في عام 2019، و22 مليون دولار في العام الماضي.

وبات ضمن قائمة العشرة الأوائل الأعلى كسباً حسب مجلة فوربس التي تستند إلى حساب الأرباح المقدرة في الفترة بين يونيو/حزيران 2018 والشهر نفسه في 2019.

واحتلت حسابات "دود بيرفكت" و"ناستيا" المركزين الثاني والثالث، وقدّرت أرباح كل واحد منهما بمبلغ 20 مليون دولار و 18 مليون دولار على التوالي.

وكسب مجمل الحسابات العشرة الأكثر ربحاً لعام 2019 ما قيمته 162 مليون دولار.

ويقدم "دود بيرفكت" خمسة أصدقاء في الثلاثينيات من أعمارهم وهم يلعبون بألعاب مثل "نيرف غن" ويحاولون استخدام مختلف الحيل البارعة في لعبها.

وتعرض قناة ناستيا على يوتيوب، أناستازيا رادنسكايا، التي ولدت في جنوب روسيا والمصابة بالشلل الدماغي.

ويحتوي حساب "جيفري ستار" على عشرات المقاطع يقدم فيها دروساً في المكياج.

واعتمدت فوربس في قائمتها على تقدير الدخل، قبل اقتطاع الضرائب منه، الناجم عن الإعلانات والمواد الترويجية لحساب جهات أخرى ومبيعات البضائع.

وعادة ما يطلق رايان، الذي يعيش مع والدته وأبيه وأختين توأم في تكساس، فيديو جديد كل يوم لمشتركيه البالغ عددهم 22.9 مليون مشترك. ويشاهد فيديوهاته الملايين، وشاهد اثنان منها أكثر من مليار.

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في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال رايان لقناة أن بي سي إن الناس أعجبوا بمقاطع الفيديو التي ينشرها لأنها كانت "ترفيهية ومضحكة".

وكان فيديو رايان الأكثر شعبية، والذي حصد 1.9 مليار مشاهدة، هو عبارة عن مقطع مدته خمس دقائق و 56 ثانية يظهره ممتطيا كرة مطاطية منفوخة ويقوم بإسترجاع بيض بلاستيكي كان قد نثر في الحديقة ويحتوي على ألعاب داخله.

وقام الصبي الذي تضاعفت أرباحه المقدرة في الفترة من 2017 إلى 2018، بإعادة تسمية حسابه من Ryan Toys Review إلى Ryan World منذ تصنيفه ضمن القائمة في العام الماضي.

مصدر الصورة Forbes

لكن رايان يمثل حالة نادرة وفقاً لكريس ستوكل ووكر، الكاتب المهتم بثقافة الإنترنت ومؤلف كتاب يوتيوبرس " sYoutuber".

وقال لبي بي سيإن "الغالبية العظمى من الناس الذين يبدأون بنشر فيديوهاتهم على قناة في يوتيوب أو يرتبطون بالعمل في أي مهنة كمؤثرين لا يحققوا هذا النجاح".

وأضاف: "حوالي 96.5 في المئة من مستخدمي يوتيوب لا يحققون إيرادات من الإعلانات وحدها بما يكفي لتجاوز خط الفقر في الولايات المتحدة، وباتت المنافسة صعبة جدا مع تزايد عدد منتجي المضامين على هذه المنصة".

وتحظى مقاطع فيديو يوتيوب التي تحتوي على أطفال، ثلاثة أضعاف نسبة مشاهدة الفيديوهات الأخرى في القنوات التي تضم عددا كبيرا من المشتركين، وفق دراسة لمركز أبحاث "بيو" في الولايات المتحدة.

ويعد اللاعب دانيال ميدلتون (في لعبتي ماينركرافت وفورتنايت) البريطاني الوحيد الذي وصل إلى قائمة العشرة، لكن ترتيبه انخفض هذا العام من المركز الرابع إلى التاسع حيث انخفضت أرباحه إلى 6.5 مليون دولار سنوياً.

وقفزحساب بيو داي بي، من المرتبة التاسعة إلى السابعة على الرغم من الانتقادات الموجهة إليه لنشر مقاطع فيديو معادية للسامية وعنصرية.

لكن لوغان بول، الذي أظهر جثة من يبدو أنه ضحية عملية انتحار في يناير/كانون الثاني الماضي، تراجع وخرج من موقعه في القائمة هذا العام، وكذلك الحال مع شقيقه جيك، الذي كان احتل المرتبة الثانية في القائمة في عام 2018.