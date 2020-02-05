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طلبت شركة طيران كاثي باسيفيك، ومقرها في هونغ كونغ، من موظفيها أخذ إجازة لثلاثة أسابيع كي تستطيع التأقلم مع تأثيرات فيروس كورونا السلبية عليها، إلا أنّ الإجازة لن تكون مدفوعة.

وكانت الشركة تأثرت أيضاً بانخفاض الطلب على الرحلات لعدّة أشهر قبل انتشار الفيروس الجديد،جراء اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ.

وقدّمت الشركة إجازة "طوعية" خاصة لجميع موظفيها يمكنهم أخذها في أي وقت ضمن فترة زمنية محددة ابتداءً من الأول من آذار/مارس وحتى 30 حزيران/يونيو.

ويوفر مثل هذا الإجراء للشركة المبالغ المالية التي كانت ستدفع أجورا للعاملين فيها خلالها. وقالت الشركة إنّ الحفاظ على السيولة النقدية أمر "أساسي لحماية" عملها.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعلنت كاثي باسيفيك توقيف رحلاتها إلى الصين ووجهات أخرى حول العالم.

وبدأت الشركة بمواجهة صعوبات مالية بعد أشهر عدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في هونغ كونغ، التي تعد مركزا ماليا ووجهة سفر مهمة على الصعيد الدولي وتمثل ركنا أساسيا في عمل شركة الطيران.

وأشار محلّلون إلى أنه كان من المرجّح أن تعطي الشركة هذه الإجازة غير المدفوعة لموظفيها بسبب هذه المشكلات، أي قبل انتشار فيروس كورونا.

مصدر الصورة Reuters Image caption تعرضت الشركة أيضا لخسائر مالية جراء الاحتجاجات في هونغ كونغ

وقالت شركة الطيران في بيان: "نظراً لتفشي فيروس كورونا الجديد والانخفاض الكبير في الطلب في السوق أيضاً، قمنا بالإعلان عن تخفيضات مالية هائلة أمس".

وأضافت في بيانها: أن "الحفاظ على مستوى من السيولة النقدية أمر أساسي لحماية عملنا. وكنا قد بدأنا باتخاذ تدابير عديدة لتحقيق ذلك".

وأوضح البيان: "اليوم، نحض جميع موظفينا على المشاركة في مخطط الإجازات الخاص هذا الذي سيدخل حيّز التنفيذ منذ الأول من آذار/مارس وحتى 30 حزيران/يونيو. وسيكون لجميع الموظفين خيار أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أسابيع في هذه الفترة".