مصدر الصورة Getty Images Image caption سوني وأمازون انسحبتا من معرض برشلونة العالمي للمحمول بعد تصاعد المخاوف من تفشي كورونا

أثرت المخاوف العالمية من خطر فيروس كورونا الجديد على بعض الفاعليات الاقتصادية العالمية، منها معرض برشلونة الدولي للهاتف المحمول ومعرض سنغافورة الجوي، وأعلنت شركات كبرى مقاطعتها.

وقررت كل من أمازون وسوني الانضمام إلى الشركات المنسحبة من ملتقى عالم الهاتف المحمول في برشلونة، أحد أكبر معارض تكنولوجيا الهواتف في العالم، بسبب المخاطر التي يمثلها فيروس كورونا حاليا.

وقالت شركة سوني إنها لن تشارك في معرض برشلونة بعد "مراقبة الوضع المتطور حاليا" إثر تفشي فيروس كورونا.

ومع هذا أعلنت الشركة المنظمة للمؤتمر، الذي يجذب أكثر من 100 ألف شخص، أن موعد المؤتمر لن يتغير وسيقام كما كان مقررا في الفترة بين 24 و27 فبراير/ شباط.

واعترفت جس إس إم أيه، الشركة المنظمة للمؤتمر في أسبانيا، بأن هناك شركات تراجع مشاركتها حاليا، بعد إعلان شركات أخرى انسحابها فعليا في وقت سابق.

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وأعلنت شركات هامة مثل إل جي إلكترونيكس الكورية الجنوبية، وشركة معدات الاتصالات السويدية إريكسون، والشركة المصنّعة لرقائق الكمبيوتر الأمريكية نيفيديا، تعليق مشاركتها في المؤتمر الدولي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption حوالي 100 ألف شخص يحضرون فاعليات معرض المحمول كل عام

وقالت الشركة المنظمة إنها "بينما تؤكد انسحاب شركات كبرى من المؤتمر هذا العام ووجود شركات أخرى تدرس الموقف، إلا أن هناك حوالي 2800 شركة قوية مازالت مشاركة في المعرض".

كما كشفت شركة جي إس إم إيه عن اتخاذ تدابير إضافية من أجل "طمأنة الزوار والعارضين، على حد سواء، والتأكيد على أن سلامتهم وصحتهم على رأس أولوياتنا".

وتشمل تلك التدابير حظر دخول جميع المسافرين القادمين من إقليم هوبي الصيني، حيث توجد مدينة ووهان، التي تفشى فيها ومنها فيروس كورونا الجديد، كما أن القادمين من الصين أو من زاروها من قبل سيتوجب عليهم تقديم إثبات أنهم كانوا خارج الصين طوال 14 يوما قبل حضور المؤتمر.

وقدّرت الشركة أن ما بين خمسة وستة آلاف شخص يزورون المعرض الدولي للمحمول في برشلونة كل يوم.

وقالت أيضا إنها سوف تقدم نصائح للزوار بعدم مصافحة بعضهم البعض داخل المعرض، كما سيتم تطهير وتغيير أجهزة الصوت والميكروفونات التي يستخدمها المتحدثون كل مرة.

معرض سنغافورة

وتأثرت فاعليات دولية أخرى بفيروس كورونا، منها معرض سنغافورة الجوي، المقرر افتتاحه يوم الثلاثاء.

وأعلنت شركات كبرى انسحابها من المعرض، من بينها عملاق الصناعات الجوية والفضائية الأمريكي، لوكهيد مارتن.

بالإضافة إلى قرار شركتي بومباردير وغالف سرتيم للصناعات الجوية بعدم المشاركة في المعرض.

وأعلنت الصين عن ارتفاع الوفيات جراء كورونا إلى 908 شخصا، غالبيتهم داخل البر الرئيسي في الصين، وإصابة حوالي 35 ألفا آخرين.