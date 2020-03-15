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حذرت شركات الطيران البريطانية من أنّ صناعة الطيران في المملكة المتحدة قد لا تنجو من وباء كورونا من دون دعم مالي طارئ.

وطلبت الهيئة التي تضم الشركات والعاملين في مجال الطيران من الحكومة حزمة بقيمة عدة مليارات من الجنيهات.

وستؤثر قيود السفر الأمريكية على جميع وجهات الطيران عبر المحيط الأطلسي من يوم الثلاثاء، ممّا سيؤثر سلباً على قطاع الطيران في المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة إنها مستعدة لدعم جميع الشركات، بما فيها شركات الطيران.

وفي رسالة صارمة، قالت الخطوط الجوية البريطانية إنّ أسلوب "المراوغة" و"ضبط النفقات والميزانيات" الحكومية يجب أن يتوقف.

وأضافت: "نحن نتحدث عن مستقبل الطيران البريطاني - وهو أحد صناعاتنا العالمية - وما لم تقم الحكومة بإعادة تجميع نفسها، من يدري ما الذي سيتبقى منها بمجرد خروجنا من هذه الفوضى".

وكان رؤساء شركات الطيران أجروا محادثات مع الوزراء، ومن المقرر أن يكتب المسؤولون التنفيذيون في "فيرجين أتلانتيك" إلى رئيس الوزراء.

ويأتي الطلب بعد إعلان الولايات المتحدة تمديد حظر السفر الأوروبي ليشمل المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا.

وسيؤثر الحظر الذي سيبدأ الساعة الرابعة فجراً بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء، على طرق حيوية لشركات مثل الخطوط الجوية البريطانية وفيرجن أتلانتيك والخطوط الجوية النرويجية.

وقالت الحكومة في بيان إنها "تعلم الصعوبات التي تواجهها شركات الطيران البريطانية"، مشيرة إلى أنها تقوم "بمحادثات مع قيادة القطاع لدعم العمال والشركات والركاب".

وأضافت الحكومة في بيانها: "لقد أثرنا على المفوضية الأوروبية لتخفيف الحيز الزمني للرحلات، كما أنّ هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية مستعدة لمساعدة جميع الشركات، بما في ذلك شركات الطيران والأفراد العاملين لحسابهم الخاص، الذين يعانون من صعوبات مالية مؤقتة بسبب فيروس كورونا".

وفي حال لم يتم تسيير الرحلات، يجب مصادرة المواقع المخصصة للإقلاع والهبوط بموجب القانون الأوروبي.

وأكدت فيرجين أتلانتيك الأسبوع الماضي، أنها اضطرت إلى تشغيل بعض الرحلات شبه الفارغة بعد أن أثر الفيروس على عمليات الحجز.

وحذرت شركة الخطوط الجوية البريطانية يوم الجمعة من أنّ الصناعة تواجه "أزمة ذات أبعاد عالمية" أسوأ من تلك التي نجمت عن فيروس سارس أو أحداث 11 سبتمبر/أيلول.

وفي مذكرة بعنوان "بقاء الخطوط الجوية البريطانية"، قال رئيس الشركة أليكس كروز إنّ إلغاء عدد كبير من الرحلات وتسريح الموظفين "لم يسبق له مثيل".

وقالت شركة الخطوط الجوية النرويجية يوم الخميس إنها من المقرر أن تلغي 4 آلاف رحلة وتسرّح مؤقتاً نحو نصف موظفيها.