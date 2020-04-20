عاجل: أسعار النفط الخام الأمريكي تهبط إلى ما دون الصفر للعقود الآجلة لأول مرة في التاريخ

  • 20 أبريل/ نيسان 2020
خبر عاجل

عاجل: أسعار النفط الخام الأمريكي تهبط إلى ما دون الصفر للعقود الآجلة لأول مرة في التاريخ