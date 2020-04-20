فيروس كورونا: انهيار النفط إلى مستويات قريبة من الصفر للمرة الأولى في تاريخه

مصدر الصورة Getty Images Image caption توصلت أوبك وروسيا إلى اتفاق تاريخ لخفض الإنتاج، لكنه لم ينقذ النفط من الانهيار

هبطت أسعار النفط العالمية إلى الصفر للمرة الأولى في تاريخها بعد أن سجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي هبوطا إلى سنت واحد للبرميل.

وجاء الهبوط الحاد مدفوعا بمخاوف شديدة لدى المستثمرين حيال إمكانية استمرار انتشار فيروس كورونا أو ظهور موجة جديدة من الوباء، مما دفعهم إلى عمليات بيع مكثفة للعقود الآجلة للنفط لتفادي الوصول إلى مرحلة استلام الخام بعد موعد استحقاق العقود.

وسجلت العقود الآجلة للنفط الأمريكي الاثنين مستوى 1 سنت للبرميل، أو 0.01 دولار، مقابل الإغلاق اليومي المسجل الجمعة الماضية عند 18.44 دولار للبرميل. وسجل الخام الأمريكي أعلى سعر له على مدار تعاملات الاثنين عند 18.44 دولار للبرميل مقابل أدنى المستويات الذي لا يفصله عن الصفر سوى سنت واحد.

وتعرضت أسعار النفط العالمية لانهيار حاد في الفترة الأخيرة رغم الجهود المكثفة التي تبذل في سبيل دعم الأسعار من خلال خفض الإنتاج، أبرزها الاتفاق الذي أُبرم بين أوبك وروسيا على الخفض بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا.

كما تبذل الولايات المتحدة الجهود في سبيل خفض إنتاجها من النفط هي أيضا لإنقاذ الأسواق من الانهيار الكامل.

لكن مقابل هذا الخفض يتلاشى الطلب العالمي على النفط بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى إغلاق أغلب المنشآت الصناعية وغيرها من مؤسسات الأعمال حول العالم.

وبالفعل حدث الانهيار الكامل بعد وصول أسعار النفط العالمية إلى الصفر تقريبا، وذلك بسبب انعدام اليقين الذي يسيطر على المستثمرين في أسواق المال بصفة عامة، والمتداولين في العقود الآجلة للنفط على وجه التحديد. ولم تظهر أية مؤشرات إيجابية يمكن الاعتماد عليها فيما يتعلق بوقت محدد للتوصل إلى علاج أو لقاح مضاد للفيروس الوبائي الذي يجتاح العالم.