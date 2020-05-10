مصدر الصورة Getty Images Image caption لم يقلع من مطارات بريطانيا سوى 10 في المئة من الرحلات التي كان من المقرر إقلاعها قبل أزمة فيروس كورونا

حذرت هيئة رقابية في قطاع الطيران المدني شركات الخطوط الجوية من أنها مطالبة بموجب القانون البريطاني برد قيمة التذاكر للعملاء الذين أُلغيت رحلاتهم الجوية بسبب فيروس كورونا.

وينص القانون في المملكة المتحدة على أن الشركات المشغلة لرحلات الطيران يجب أن تعيد للعملاء الأموال التي دفعوها خلال سبعة أيام حال إلغاء الرحلات الجوية.

لكن مع إقلاع ما لا يتجاوز 10 في المئة من الرحلات الجوية التي كان من المقرر تشغيلها، تواجه الشركات صعوبة في التعامل مع طلبات استرداد أموال التذاكر الخاصة بالرحلات الملغاة.

وقالت هيئة الطيران المدني البريطاني إنها قد تتخذ إجراء ضد شركات طيران المتخلفة عن الدفع.

وقالت الهيئة في بيان صادر في هذا الشأن: "نراجع في الوقت الحالي كيف تتعامل شركات الخطوط الجوية مع رد قيمة التذاكر الملغاة أثناء انتشار فيروس كورونا، وسوف ندرس إذا كان هناك أي إجراء ينبغي اتخاذه لضمان حماية حقوق المستهلك".

وقال موقع "ويتش" الإلكتروني لحماية المستهلك الشهر الماضي إنه تلقى آلاف الشكاوى من عملاء يعانون من أجل استرداد قيمة تذاكر الطيران بعد إلغاء رحلاتهم. وأشار إلى أن الشركات تعرض على العملاء قسائم شراء تتضمن خصومات يستفيدون منها بعد انتهاء الإغلاق.

"إنكار ممنهج للحقوق"

وقال موقع "ويتش" إن ما قيمته 7 مليارات جنيه إسترليني من أموال العملاء تأثرت بإلغاء الرحلات الجوية.

وقالت هيئة الطيران المدني: "بموجب القانون، للعملاء الحق في استرداد أموالهم المدفوعة مقابل الرحلات الجوية الملغاة رغم الصعوبات التي تواجهها شركات الطيران في المرحلة الراهنة".

وأضافت: "ندعم عرض الشركات قسائم شراء وبدائل لإعادة الحجز في حال كانت تلك البدائل ذات قيمة بالنسبة للعملاء".

وتابعت: "لكن يجب أن تُقدم خيارات واضحة للعملاء لاسترداد أموالهم دون معوقات غير ضرورية".

وأشارت الهيئة إلى أنها لم تكن تتوقع أن تمارس شركات الخطوط الجوية "إنكارا ممنهجا لحقوق العملاء في استرداد الأموال".

وقالت: "نتوقع من شركات الطيران رد قيمة الرحلات الملغاة إلى العملاء في أقرب وقت ممكن، وذلك مع تقديرنا لتحديات التشغيل التي تواجه هذه الشركات في ظل الأوضاع الراهنة".

مصدر الصورة Getty Images Image caption يرى رئيس شركة رايانأير أن شركته تحتاج إلى ستة أشهر لرد قيمة التذاكر الملغاة

وقال مايكل أوليري، رئيس شركة رايانأير، لبي بي سي إن الأمر سوف يستغرق ستة أشهر حتى تتمكن شركات الطيران من رد قيمة تذاكر الرحلات الجوية الملغاة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن شركته تصارع من أجل تأمين نحو 25 مليون جنيه إسترليني متراكمة ينبغي ردها للعملاء علاوة على معاناة أخرى أدت إلى خفض العمالة.

واضطرت شركات الطيران لوقف تشغيل أغلب الرحلات الجوية بسبب الأزمة الحالية التي تسببت في انهيار الطلب على السفر جوا.

وترتب على ذلك إعلان الخطوط الجوية للمملكة المتحدة، وفيرجين أتلانتيك للخطوط الجوية، ورايانأير للخطوط الجوية إلغاء آلاف الوظائف.

إضافة إلى ذلك، قالت شركات طيران إن فرض حجر صحي على من يصلون إلى المملكة المتحدة من خارج البلاد، باستثناء القادمين من جمهورية أيرلندا، لمدة 14 يوما سوف يلحق ضررا بالغا بالطلب على الطيران.

وترى المطارات في المملكة المتحدة أن الحجر الصحي "لن يكون له أثر مدمر على قطاع الطيران في المملكة المتحدة فقط، بل على الاقتصاد بصفة عامة".

وقالت كارين دي، من اتحاد مشغلي المطارات البريطانية الذي يمثل أغلب مطارات البلاد: إن "هذا الإجراء ينبغي أن يتخذ على أسس علمية انتقائية حتى يمكن التقليل من حدة الأثر السلبي الذي يتوقع أن تجابههه قطاعات اقتصادية أساسية"".