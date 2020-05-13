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يشهد اقتصاد المملكة المتحدة أسرع انكماش له منذ الأزمة المالية التي شهدها العالم عام 2008.

وقال مكتب الإحصائيات الوطنية إن الاقتصاد انكمش بمعدل 2% خلال الشهور الثلاثة حتى مارس/آذار في ظل تسجيل نمو صفري خلال الربع الأخير من عام 2019.

وأدى الانكماش إلى انخفاض قياسي في شهر مارس/آذار. ويتوقع محللون انخفاضا اقتصاديا أكبر في الربع الحالي.

وهذه أول تقديرات رسمية للنمو منذ فرض السلطات إجراءات التباعد الاجتماعي في نهاية شهر مارس/آذار الماضي.

وقالت روث غريغوري، وهي اقتصادية بريطانية في الشركة الاستشارية كابيتال إيكونوميكس، إن الأرقام تظهر أن اقتصاد المملكة المتحدة "شهد فعلا سقوطا مدويا في غضون أسبوعين في أعقاب دخول الإغلاق العام حيز التنفيذ".

وأضافت "مع استمرار فرض القيود حتى منتصف شهر مايو / أيار ثم رفعها بشكل طفيف جدا، سيكون شهر أبريل / نيسان أسوأ بكثير".

وبالرغم من أن الخبراء توقعوا حدوث انكماش كبير خلال الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 2.6% في الشهور الثلاثة الأولى من العام، فإنه لا يزال يمثل أكبر انكماش منذ نهاية عام 2008 عندما انهار بنك ليمان برادرز.

وقال مكتب الإحصائيات الوطنية إنه تم تسجيل انخفاض "واسع النطاق" في مختلف قطاعات الخدمات، والتصنيع، والبناء.

وشمل هذا انخفاضا قياسيا بنسبة 1.9% في ناتج الخدمات، بما فيها تجارة التجزئة، وشركات السفر، والفنادق.

وأضاف "هذا أكبر انكماش يتم تسجيله في ربع واحد من العام منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية ويعكس فرض قيود على الصحة العامة والتباعد الاجتماعي التطوعي في إطار التعامل مع وباء كوفيد-19".

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وتأتي هذه الأرقام في ظل البدء في تخفيف بعض قيود الإغلاق العام. ويُشَجع بعض الموظفين في إنجلترا، الذين لا يستطيعون العمل من المنزل، على العودة إلى أعمالهم.

وتقول الحكومة إن القطاعات "التي يُسمح لها باستئناف نشاطها، ينبغي أن تفتح أبوابها". وتشمل هذه القطاعات إنتاج الطعام، والبناء، والتصنيع.

وشهدت فرنسا وإيطاليا انكماشا أعلى بكثير بنسبة 5.8% ونسبة 4.7% على التوالي خلال الربع الأول من العام.

بيد أن المحللين يتوقعون انخفاضا مزدوجا في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة خلال الربع القادم من السنة الجارية.

وحذر بنك إنجلترا من أن الاقتصاد البريطاني من المحتمل أن يعاني من أسوأ ركود مُوثق هذه السنة، حتى لو تم رفع الإغلاق العام بشكل كامل بحلول نهاية شهر سبتمبر/أيلول.

وبالرغم من أن بنك إنجلترا قال بأن الاقتصاد قد ينكمش بنسبة 14% في عام 2020، فإنه يتوقع أن يكون التراجع لفترة قصيرة وحادا، مع توقع أن يشهد النمو نسبة 15% في عام 2021.

ويُتوقع أيضا أن يكون الانخفاض الاقتصادي أقل طولا مقارنة بالأزمة المالية، عندما انكمش الاقتصاد خلال خمس أرباع متتالية.

وتطلب الأمر أيضا خمس سنوات لاستئناف حجم النشاط الاقتصادي قبل الركود.

ويتوقع بنك إنجلترا أن يشهد الاقتصاد البريطاني نموا أسرع هذه المرة، بحيث يستعيد حجمه الذي كان عليه قبل اندلاع الأزمة في غضون سنتين.