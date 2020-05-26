مصدر الصورة Reuters Image caption أكد بوريس جونسون أن استئناف العمل في متاجر التجزئة سوف يكون وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي والمعايير الصحية

أعلن رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أن جميع متاجر التجزئة للسلع غير الأساسية في إنجلترا سوف تفتح أمام الزبائن بدءا من 15 يونيو/ حزيران المقبل في إطار التخفيف من القيود الصارمة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف جونسون: "رغم أن هذا القرار خطوة جديدة طرأت على التقدم في مكافحة فيروس كورونا"، سوف يتوجب على بائعي التجزئة الالتزام بقواعد جديدة لحماية المتسوقين والعاملين بها.

وتضمنت قرارات الحكومة البريطانية أيضا استئناف العمل في الأسواق المفتوحة ومعارض السيارات بدءا الأول من يونيو/ حزيران المقبل.

وقال جونسون إن القواعد المنظمة لاستئناف العمل بمتاجر قطاع التجزئة نُشرت "متضمنة تفاصيل الإجراءات التي على هذه المتاجر اتخاذها من أجل تلبية المعايير الضرورية للتباعد الاجتماعي ومعايير الصحة والنظافة".

وأضاف: "الآن لدى المتاجر الوقت الكافي للاستعداد لاتباع هذه القواعد قبل استئناف فتح أبوابها".

وتابع: "هذا يضمن أيضا ألا ندع مجالا للشك في الخطوات التي ينبغي أن تتخذها (المتاجر)".

"المزيد من الوضوح المطلوب"

قال بوريس جونسون : "أريد أن يتأكد الناس أنه يمكنهم التسوق بأمان شريطة أن يتبعوا قواعد التباعد الاجتماعي في جميع المنشآت".

وتعليقا على القرارات الجديدة، قال وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما: "تمكين هذه المتاجر من استئناف العمل يُعد من الخطوات الهامة على الطريق إلى إعادة بناء اقتصادنا، وسوف يساعد على دعم آلاف الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة".

ورحب اتحاد التجزئة البريطاني بالإعلان عن الخطوات الجديدة، مؤكدا أنها أضافت "المزيد من الوضوح المطلوب على المسار المستقبلي".