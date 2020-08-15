ميل غيبسون يحذر شركة لإنتاج العسل في تشيلي

مصدر الصورة GETTY IMAGE Image caption محامو ميل جيسبسون حذروا الشركة التشيلية من استخدام صورته في فيلم القلب الشجاع لأنها مملوكة لشركة إنتاج

استخدمت يوهانا أغوروتو من تشيلي، صورة للنجم الأمريكي ميل جيبسون، ووضعت اسمه بطريقة مخادعة على أحد منتجاتها من العسل، معتقدة أنها أفضل وسيلة لتسويق المنتج تحت اسم: ميل، وتعني بالإسبانية "عسل"، جيبسون.

ووضعت سيدة الأعمال الناشئة يوهانا، صورة للنجم الأمريكي الشهير من فيلم القلب الشجاع، الذي قام ببطولته عام 1995، وأدى فيه دور وليام والاس.

وأعتقدت السيدة التشيلية، التي بدأت في بيع العسل بعد أن تسببت جائحة كورونا في طردها من عملها، أن الأمر سيمر بدون مشكلات وأن خطتها سوف تنجح، لكنها "تلقت تهديدات من محامي النجم الأمريكي"، لوقف تسويق منتجها باستغلال اسمه وصورته، واعترفت يوهانا بالموقف على حسابها على موقع تويتر.

وأرسل ممثلو جيبسون القانونيون إنذارا إلى الشركة الناشئة لوقف استخدام اسمه موكلهم وصورته.

وهدد الإنذار باتخاذ إجراء قانوني ضد أغورتو، إذا فشلت في سحب منتجها الذي استغل اسم جيبسون بصورة مخادعة وكذلك صورة غير مصرح بها، بحسب وكالة رويترز.

وقال المحامي لي بريشين، الذي أصدر مكتبه الإنذار للوكالة "تحتاج إلى الحصول على إذن لاستخدام أو نسخ صورة من فيلم مملوك لشركة قامت بإنتاج وإخراج الفيلم".

وأضاف: "هذه الإجراءات لا تهدف إلى منع أي شخص من الحصول على دخل أو إنشاء شركة، ولكن هناك قنوات مناسبة يجب العمل من خلالها للاتصال والحصول على التراخيص والموافقة على هذا الاستخدام."

وناشدت شركة إنتاج العسل ميل جيبسون منحها الإذن باستخدام صورته، وقالت في نداء له على تويتر: "عسلنا للقلوب الشجاعة فقط".

وحظى هذا النداء بانتشار واسع على تويتر وحصد آلاف الإعجابات وإعادة التغريد من آلاف المستخدمين، على الرغم من أن الممثل نفسه لا يبدو أنه قد استجاب.

لكن يبدو أن يوهانا أغورتو لم تستسلم بعد، ووجهت الشكر من خلال تويتر للمستخدمين على دعمها ومساندتها في الوصول إلى جيبسون.

وقالت في رسالتها "قلبي شجاع، والآن أصبح أقوى بكثير من ذلك لأنني أعلم أننا نمثل حشدا قويا".