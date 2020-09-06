شاب يبيع 28 زجاجة ويسكي "ثمينة" تلقاها في أعياد ميلاده لشراء منزل

Image caption تقدر قيمة المجموعة حاليا بأكثر من 40.000 جنيه إسترليني

يعتزم شاب بريطاني، يبلغ من العمر 28 عاما، بيع مجموعة هدايا أعياد ميلاده من زجاجات الويسكي عمر كل منها 18 عاما، كان والده يهديها له كل عام، ليشتري بثمنها منزلا.

ولد ماثيو روبسون، من مدينة تونتون، عام 1992، وقد أنفق والده (بيت) حوالي 5000 جنيه إسترليني، على مدار حياته، لشراء 28 زجاجة من مشروب ماكالان (Macallan) الكحولي، كهدايا عيد ميلاد.

وقد طرحت هذه المجموعة التي تبلغ قيمتها حاليا أكثر من 40 ألف جنيه إسترليني للبيع.

وقال ماثيو إنها "ربما لم تكن" أفضل هدية لصبي صغير ولكن مع وجود "تعليمات صارمة بعدم فتحها أبدًا" أصبحت بمثابة مدخرات ثمينة.

وأضاف "كل عام كنت أستلمها كهدية عيد ميلاد"...كنت أعتقد أنها كانت هدية غريبة لأني كنت صغيرا ولا يسمح لي بشرب الكحول".

وقال إنه إضافة إلى "أنني كنت التزم بتعليمات صارمة، بألا أفتحها أبدا. حاولت جاهدا (الالتزام) ونجحت، والآن زجاجات الويسكي كلها لا تزال سليمة."

Image caption يقول بيت والد ماثيو إن زجاجات الويسكي لم تكن هي الهدية الوحيدة التي أهديت لابنه.

وقال بيت والد ماثيو، والذي تعود أصوله إلى مدينة ميلناثورت في اسكتلندا، إن أول زجاجة ويسكي اشتريتها، صنعت عام 1974، كانت "لتبليل رأس الطفل" المولود.

وأضاف "اعتقدت أنه سيكون من الممتع لو اشتريت زجاجة كل عام، وانتهى بي الأمر مع 18 زجاجة من الويسكي لـ 18 عام متتالية في عيد ميلاد ابني الثامن عشر".

وأردف بيت "لم تكن هي الهدية الوحيدة التي حصل عليها منا. كانت فقط رغبة مني في أن تكون هدية فريدة من نوعها، ولحسن الحظ استمرينا فيها"

ومنذ ذلك الحين، يقول الخبراء إن مشروب ماكالان (Macallan) أصبح من المقتنيات التي يجمعها الهواة، ويأمل ماثيو في بيع مجموعته مقابل 40 ألف جنيه إسترليني واستخدام المال كمقدم لشراء منزل.

Image caption التزام ماثيو بتعليمات أبيه الصارمة بألا يفتح زجاجات الويسكي أبدا.

وستباع المجموعة من قبل سمسار الويسكي، مارك ليتلر، الذي وصفها بأنها "مجموعة مثالية".

وقال ليتلر "قيمة ماكالان ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الخمس إلى العشر الماضية.. الحصول على مثل هذه المجموعة الكبيرة من الزجاجات هو الميزة الحقيقية التي ستباع على أساسها."

وأضاف أنه كان هناك "اهتمام كبير بالفعل" بالمجموعة، خاصة من جانب مشترين في نيويورك وآسيا.