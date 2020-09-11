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زودت شركة لوريال العملاقة ألف متجر في بريطانيا بسلال لإعادة تدوير مستحضرات التجميل في محاولة للدفع باتجاه الحفاظ على البيئة.

إذ تقوم علامتها التجارية "ميبلين" بالتعاون مع شركة إعادة التدوير "تيراسايكل" بتجهيز نقاط لإعادة تدوير بعض المنتجات في عدد من المتاجر والصيدليات المعروفة أمثال: تيسكو وبووتس وساينزبيريز وسوبردرغ.

وقال مدير فرع شركة لوريال في بريطانيا إن الشركة تريد أن تكون رائدة في هذا المجال "وتشق الطريق" لخلق عادة إعادة تدوير مستحضرات التجميل.

لكن منظمة "غرين بييس" غير الحكومية، تقول إنه لا يمكن للشركات "أن تدعي أنها تفعل ما فيه الكفاية"في هذا الصدد، من دون تقليل الإنتاج المعتمد على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة.

وبدءا من يوم الخميس، 10 سبتمبر/أيلول، أصبح بإمكان المستهلكين ترك مستحضرات التجميل الفارغة أيا كانت علامتها التجارية في سلال إعادة التدوير في عدد من المتاجر.

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ويقبل رمي المنتجات التالية في السلال، وهي: علب بودرة الخدود، علب ظلال العيون، أنابيب الفاونديشن وخافي العيوب، الماسكرا، أقلام كحل العيون ومنتجات الشفاه. أما فرشاة المكياج أو طلاء الأظافر فلن يسمح برميها.

وتجمع تلك المنتجات من كل المتاجر، وستخزن وتنظف وسيعاد تدويرها لتستخدم في صنع منتجات جديدة مثل قطع أثاث تستخدم في الحدائق.

وفي غضون ذلك، تقدم عدد من الشركات من أمثال ذا بودي شوب، وخبراء العناية بالبشرة، كيلز (وهي شركة مملوكة من قبل لوريال)، عروضا لمستهلكي منتجاتها، عند تسليم القطع الفارغة للمتجر لإعادة تدويرها.

وتقول فيزماي شارما، وهي مديرة لوريال في بريطانيا وايرلندا، لبي بي سي إنه لدى الشركة "المقدرة على التأثير على نطاق حقيقي".

ووفقا لمسح أجرته شركة ميبلين لأكثر من ألف شخص، فإن أكثر من نصف من يضعون المكياج لم يعرفوا إنه بالإمكان إعادة تدوير مستحضرات التجميل.

وتعليقا على حملة الشركة الأخيرة، وعن مدى اختلافها عن حملات مماثلة، قال مدير الإعلام في شركة تيراسايكل، ستيفن كلارك، إن عدد المتاجر المشاركة في هذه الحملة يسهّل على المستهلكين إعادة تدوير مشترياتهم.

وأضاف أنه بإمكان الشركة إعادة تدوير مواد مختلطة، مثل علب البودرة ذات المرايا، وكذلك مستحضرات التجميل ذات المضخات - وغالبا لا تقوم البلديات بإعادة تدوير هذه القطع.

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"تدمير كوكبنا"

ولكن جمعية "غرين بييس" تقول إن "إعادة التدوير وحدها لن تحقق الكثير".

وقال ويل ماكالوم، رئيس قسم المحيطات في جمعية غرين بييس: "استنادا على البحوث اليومية التي تكشف مدى دمار كوكبنا بفعل التلوث جراء المواد البلاستيكية، فإنه من المحبط رؤية مصنّع كبير لمستحضرات التجميل يفشل في الالتزام بالتقليل من استهلاك البلاستيك".

وأضاف: "من دون وضع خطط للتوجه نحو استخدام مواد تغليف يمكن إعادة استخدامها، والتقليل من استخدام البلاستيك المصنّع لاستخدام واحد، لا يمكن للشركات أن تزعم أنها تفعل ما بوسعها".

ووفقا لحملة "زيرو ويست وييك" فإن أكثر من 120 مليار وحدة تغليف تصنّع سنويا في العالم من قبل شركات مستحضرات التجميل فقط.

وأخبرت شركة لوريال بي بي سي أن استهلاكها للبلاستيك عام 2019 وصل إلى 137,000 طن.

وتعهدت شركة مستحضرات التجميل بأن تصبح وحدات التغليف التي تستخدمها قابلة لإعادة الملء، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير مع حلول عام 2025.

وقالت السيدة شارما أيضا إن الشركة قد كرست 50 مليون يورو للاستثمار في إعادة التدوير أو مشاريع تتعلق بالبلاستيك.