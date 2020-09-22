انتقادات لأمازون بسبب قبعات "أرواح السود غير مهمة"

مصدر الصورة Amazon Image caption أزالت أمازون القبعات من موقعها وقالت إن على على جميع البائعين اتباع إرشادات البيع الخاصة بالشركة

انتقدت محامية بريطانية شركة أمازون لبيع قبعات بموقعها تحمل شعار "أرواح السود غير مهمة"، وجرى تسويقها بوصفها أنيقة وصالحة لأن تكون "هداية لطيفة".

وقالت المحامية ألكسندرا ويلسون، وهي من منطقة إسيكس البريطانية، إنه لأمر "محرج حقا" أن الشركة كانت تبيع تلك القبعات، وتساءلت عما إذا كان لدى الشركة أي نوع من الرقابة على المنتجات.

وعقب ذلك، أزالت أمازون القبعات، التي كانت تباع بواسطة طرف ثالث، من موقعها.

وفي الأسبوع الماضي، واجه موقع البيع بالتجزئة انتقادات أيضا لبيعه قمصانا تحمل شعار "لنجعل متلازمة داون تنقرض".

مصدر الصورة Laurie Lewis Image caption المحامية ألكسندرا ويلسون

وقالت ويلسون، البالغة من العمر 25 عاما، التي تعرضت لإساءات عنصرية في السابق، إنه لأمر "مخيب للآمال حقا" أن استغرقت إزالة القبعات من الموقع وقتا.

وأضافت أنها تريد ضمان عدم بيع ذلك المنتج مرة أخرى.

وقالت ويلسون إن "عدة أشخاص أبلغوا عن ذلك، والمنتجات العنصرية يجب إزالتها على الفور".

وأضافت "المواقع الإلكترونية مثل أمازون تحتاج بكل تأكيد إلى رقابة أفضل لأوصاف وصور المنتجات لأن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا".

وقد وصفت الجهة التي تبيع القبعة، وسعرها 12.96 جنيه إسترليني، بأنها "فائقة الجودة" وذات تصميم "فريد وعصري" و"ملفت للنظر". كما قالت إن مظهر القبعة "الأنيق" يجعلها "هدية لطيفة" لأفراد العائلة والأصدقاء.

ومن جهتها، قالت أمازون في بيان إنه "يجب على جميع البائعين اتباع إرشادات البيع الخاصة بنا، وسيتعرض من لا يفعلون ذلك لإجراءات جزائية بما في ذلك الإزالة المحتملة لحساباتهم"، مضيفة أن "المنتج لم يعد متاحا" على موقعها.