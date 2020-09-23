شركة نايكي تتوقع تحولا دائما إلى البيع عبر الإنترنت

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شهدت شركة نايكي للملابس الرياضية ارتفاعا هائلا في مبيعاتها على الإنترنت مع تعافيها من الركود بسبب فيروس كورونا.

فقد شهدت الشركة الأمريكية ارتفاع مبيعاتها الرقمية بنسبة 82% خلال ربع العام الممتد من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب، معوضة بذلك الانخفاض في الإيرادات في فروع البيع.

ونشرت نايكي يوم الثلاثاء أرقام إيراداتها البالغة 10.6 مليار دولار مع تعافي العديد من أسواقها الرئيسية بما في ذلك سوقها في الصين.

أما بالنسبة لإيرادات الشركة في ربع العام السابق، فقد كانت منخفضة بنسبة تفوق الثلث حيث عانت من إقفال المحلات وعمليات الإغلاق عالميا.

وقال المدير التنفيذي لشركة نايكي، جون دوناهو، إن التحول للمبيعات على الإنترنت قد يكون توجها دائما.

وقال دوناهو: "نحن نعرف أن العالم الرقمي هو الوضع الطبيعي الجديد. فالمستهلك اليوم يتصرف على أساس رقمي. وببساطة لن يتراجع عن ذلك".

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وتشهد المبيعات نموا في أسواقها الكبرى بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، بينما تشهد تراجعا في سوقها الرئيسي في أمريكا الشمالية.

وارتفعت أسهم شركة نايكي بأكثر من 10% في التعاملات الأخيرة في الولايات المتحدة، حيث أن النتائج التي أعلنتها الشركة كانت أفضل مما توقعته بورصة وول ستريت.

البيع المباشر

تستخدم شركة نايكي موقعها الإلكتروني وتطبيقات التسوق لإطلاق إصدار محدود من الأحذية الرياضية.

كانت الشركة العملاقة في مجال إنتاج الملابس الرياضية قد بدأت خلال الأعوام القليلة الماضية في تحويل نفسها للبيع للمستهلكين مباشرة، مقللة بذلك من حضورها في المحلات التجارية ومن شركائها في مجال البيع بالتجزئة.

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وبينما أغلق الكثير من صالات النوادي الرياضية خلال الوباء، أبلغ مصنعو الملابس الرياضية عن وجود طلب قوي على الملابس غير الرسمية مع قيام المزيد من الأشخاص بالعمل وممارسة التمارين الرياضية في البيت.

قالت شركة أديداس المنافسة لشركة نايكي، الشهر الماضي، إنها تشهد تحسنا في المبيعات بينما نشرت شركة "لولو ليمون" المصنعة لبنطالات اليوغا أرقاما حول قفزة بنسبة 157% في مبيعاتها الإلكترونية.

وعلى غرار شركات البيع بالتجزئة الأخرى، لا تزال نايكي تحدد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الدخول إلى فروع البيع في وقت واحد، وذلك في محاولة للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

ولكن عندما يزور الأشخاص فروع الشركة، فإنهم يأتون بنية الشراء، كما قالت نايكي.