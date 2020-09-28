تيك توك يفوز مؤقتا في معركة قضائية بالولايات المتحدة

صدر الصورة، Reuters/TikTok التعليق على الصورة، يستخدم تطبيق تيك توك مئات الملايين حول العالم

نجح تطبيق تيك توك في تجنب محاولة الحكومة الأمريكية حظر تحميل تحديثاته الجديدة بعدما أصدر قاض أمريكي أمرا قضائيا بوقف القرار الحكومي بصورة مؤقتة.

وكان من المقرر حذف تيك توك من متجري التطبيقات التابعان لأبل وأندرويد في منتصف الليل بتوقيت واشنطن، على أن يظل التطبيق متاحا لمن قاموا بتحميله قبل الحظر.

لكن القاضي كارل نيكولس أصدر قرارا بوقف الخطط الحكومية مساء الأحد بعد جلسة استماع استمرت 90 دقيقة.

ولم يعط القاضي تبريرا لقراره.

ورحبت الشركة المالكة للتطبيق بقرار القاضي، وتعهدت بالاستمرار في الدفاع عن حقوقها.

وورد في بيان الشركة "نحن سعداء بأن المحكمة قبلت حججنا القانونية وأصدرت قرارا احترازيا يمنع تفعيل الحظر".

وكانت الشركة المنتجة لتطبيق تيك توك قد قالت إن حظره يخالف التعديل الأول والخامس من الدستور الأمريكي، وإن منع المستخدمين من الحصول على التطبيق يتعارض مع حرية التعبير، كما أن تجريد الشركة من حقها في الدفاع عن نفسها فيه انتهاك لحقوقها.

وأضاف أحد أعضاء فريق الدفاع قائلا "كيف يمكن فرض الحظر على التطبيق هذه الليلة بينما تجري مفاوضات قد تتمخض عن قرارات تجعل الحظر غير ضروري؟"

التعليق على الصورة، يجتذب تيك توك الشباب بشكل خاص

ووصف محامو الحكومة الأمريكية من جانبهم مالك التطبيق بأنه "بوق للحزب الشيوعي الصيني".

ولا يزال مصير تطبيق "تيك توك" على المدى البعيد غير واضح، فهو حاليا مملوك لشركة صينية هي بايت دانس، لكنه يعمل ككيان منفصل عن "دويين"، وهو تطبيق منفصل يستخدم في الصين.

وادعت إدارة ترامب أن علاقة "بايت دانس" بالقضية تشكل تهديدا أمنيا للولايات المتحدة، لأنه يمكن الحزب الشيوعي الصيني من جمع معلومات عن مواطنين أمريكيين بنوايا شريرة.

وتنفي "بايت دانس" الاتهامات، وتقول إن بيانات المستخدمين تبقى في الولايات المتحدة وسنغافورة، وبالتالي فهي ليست خاضعة للقانون الصيني.

ومع ذلك فقد وافق تطبيق تيك توك بعد التهديد بحظره على أن تستحوذ شركة أوراكل وشركة "وول مارت" على 20 في المئة من أسهم الشركة، لكن ترامب قال إنه لا يقبل أي ترتيب لا يمنح السيطرة على التطبيق للشركتين الأمريكيتين.

وورد في بيان شركة تيك توك الأخير أن المفاوضات ما زالت جارية، وأنها ستبقي على الحوار حتى يتحول المقترح الذي وافق عليه ترامب بشكل مبدئي إلى اتفاقية.

وقالت الشركة المالكة لتطبيق تيك توك إنه يملك مئة مليون مستخدم نشيط في الولايات المتحدة، وحوالي 700 مليون في أنحاء العالم.

وادعت أن الحظر المؤقت يمكن أن يهدد رواجه وانحسار عدد المستخدمين، فحتى يبقى التطبيق قادرا على المنافسة هناك ضرورة للنمو المتواصل.