فيروس كورونا: هل يصبح ارتياد دور السينما شيئا من الماضي؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، باتي جنكينز (يسار) مع غال غادوت بطلة فيلم "المرأة الخارقة"

قالت مخرجة فيلم "المرأة الخارقة" باتي جنكينز إن ارتياد دور السينما يواجه تهديدا حقيقيا بـ"الانقراض".

وقد تأجل عرض فيلمها الجديد ثلاث مرات خلال تفشي وباء فيروس كورونا.

وكانت جنكينز ضمن عشرات من كبار مخرجي هوليوود ناشدوا الحكومة الأمريكية تقديم الدعم المالي حتى تستمر صناعة السينما.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، قالت جنكينز "إذا أغلقنا دور السينما، ستكون هذه عملية لا يمكننا التراجع عنها. قد نفقد ارتياد دور السينما إلى الأبد".

وتعاني دور السينما في العالم من التبعات المالية للقيود الصارمة المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19، التي تحد من ارتياد الزبائن لها، بالإضافة إلى قلة عدد الأفلام الرائجة لجذبهم.

وقالت الرابطة الوطنية لمُلّاك المسارح في الولايات المتحدة إن 69 في المئة من الشركات السينمائية الصغرى والمتوسطة قد تُجبر على الإفلاس أو الإغلاق بشكل دائم.

وتعد الولايات المتحدة أكبر سوق للأفلام في العالم من حيث مبيعات التذاكر، غير أن الصين تمضي على نحو سريع للحاق بها.

وقالت جنكينز إن من شأن حركة الإغلاق واسعة النطاق أن تؤدي إلى توقف استوديوهات هوليوود عن الاستثمار في الأفلام المخصصة للعرض في دور السينما، والتحول بدلا من ذلك إلى البث عبر الإنترنت.

وأضافت "يمكن أن يكون الوضع مشابها لصناعة الموسيقى، حيث يمكنك تقويض صناعة بأكملها وذلك بجعلها شيئا لا يمكن أن يكون مربحا".

وتجاوزت بعض الأفلام الرئيسية لهوليوود هذه السنة، بما في ذلك فيلم ديزني "مولان"، العرض في السينما وانتقلت مباشرة إلى العرض عبر الإنترنت.

وقالت جنكينز إنه ليس ثمة خيار يتيح عرض فيلمها "المرأة الخارقة 1984" عبر الإنترنت.

ومن المقرر بدء عرض فيلمها، الذي لعبت فيه دور البطولة غال غادوت، يوم عيد الميلاد. ويأتي هذا بعد ستة أشهر من تاريخ العرض الأول الذي كان مقررا في يونيو/ حزيران.

مزيد من حالات التأجيل

وأُعْلِن في الأسبوع الماضي تأجيل طرح أحدث أفلام جيمس بوند مرة أخرى.

وكان العرض الأول لفيلم "ليس هناك وقت للموت" No Time To Die قد تأجل بالفعل من أبريل/ نيسان إلى نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب الوباء. ومن المقرر الآن عرضه في أبريل 2021.

وتم أيضا تأجيل عرض فيلم الخيال العلمي "الكثيب" Dune الذي كان من المقرر عرضه في ديسمبر/ كانون الأول. ومن المقرر الآن أن يُطرح للعرض في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.