فيسبوك يلغي إعلاناً عن البصل "المثير"

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، لم يتم حذف هذه الصورة للبصل

هناك بصل عادي، وهناك بصل مثير جداً بحسب فيسبوك. هذا ما اكتشفه مؤخراً متجر كندي للبذور ومستلزمات الحدائق.

أرادت شركة "ذا سيد كومباني" في نيوفاوندلاند في كندا، نشر إعلان على فيسبوك، لبذور نوع من البصل الخاص بها والمسمّى بصل "والا والا".

ولكن لدهشتهم، تمّ رفض الإعلان لكونه يحمل دلالات "جنسية واضحة".

وفي بيان يوم الأربعاء، اعتذرت شركة التواصل الاجتماعي عن الخطأ الذي ارتكبته تقنيتها الآلية.

وأظهر الإعلان الذي ألغاه موقع فيسبوك، بصل "والا والا"، المعروف بحجمه ونكهته الحلوة، مكدساً في سلة، مع بعض شرائح البصل الى جانب السلة.

وقال مدير متجر البذور، جاكسون ماكلين، إن الأمر استغرق منه بعض الوقت ليدرك ما هي المشكلة مع النشر.

ثمّ اكتشف أنّ "شيئاً ما بالأشكال المستديرة" للبصل يمكن أن يوحي بأنّ الصور هذه هي للأثداء أو الأرداف.

وكان يعلم أن عملاءه سيجدون رفض الإعلان أمراً مضحكاً، فنشر الصورة التي تضمنت رسالة التحذير التلقائية من فيسبوك على صفحة الشركة.

وقال ماكلين إنّ بعض العملاء نشروا صوراً لجزر وقرع يحتمل أن يكون فيها إيحاء جنسي رداً على فيسبوك.

وتواصل ماكلين مع فيسبوك بشأن الإعلان.

وقالت ميغ سينكلير، رئيسة العلاقات العامة في فيسبوك كندا، لبي بي سي: "نحن نستخدم التكنولوجيا الآلية لإبعاد التعري عن تطبيقاتنا، لكنّ (هذه التكنولوجيا) في بعض الأحيان، لا تعرف بصلة والا والا من (شيء آخر)، كما تعلمون".

وأضافت: "أعدنا الإعلان ونأسف على أي مشاكل يمكن أن نكون تسببنا بها للشركة".

وقال ماكلين إن الشركة بصدد رقمنة مخزونها بالكامل لجعل التسوق عبر الإنترنت أكثر سهولة وسط جائحة فيروس كورونا، وشمل ذلك تعزيز بعض الإعلانات على فيسبوك، مثل إعلان بصل "والا والا".

وأضاف أنّ بصل "والا والا" هو "أحد أصناف البصل القديمة"، وقد أعيد مؤخراً إلى المخزون بناءً على طلب العملاء. ويتم بيعه الآن بسرعة نظراً للسمعة "السيئة" التي اكتسبها مؤخراً.