أمازون في الصدارة.. أرباح ضخمة لـ"عمالقة التكنولوجيا" في الولايات المتحدة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، شركة "أمازون"، أبرز الشركات الرابحة بفضل الزيادة الهائلة لعدد المتسوقين عبر الإنترنت

أعلنت شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة تسجيل أرباح ضخمة بلغت إجمالي 38 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي.

وكانت شركة "أمازون" في الصدارة من حيث تسجيل الأرباح، بفضل الزيادة الهائلة لعدد المتسوقين عبر الإنترنت، الأمر الذي ضاعف دخلها ثلاث مرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء أداء شركة "ألفابيت"، الشركة الأم لـ"غوغل" أفضل من المتوقع، بيد أن "فيسبوك" حذرت من حالة من عدم اليقين خلال الفترة القادمة.

وسجلت شركة "آبل" أداء ضعيفا نسبيا بسبب تأخيرها في طرح هاتفها الجديد "آيفون 12".

وقدمت شركات التكنولوجيا الكبرى يوم الخميس بيانات أظهرت أرباحها القوية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، انخفضت أسهم "أمازون" بنحو واحد في المائة خلال جلسات التداول بعد ساعات العمل

وسلطت النتائج الضوء على القوة الاقتصادية الهائلة لشركات التكنولوجيا التي تمكنت من التغلب التحديات التي فرضها تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويتزامن ذلك مع انتقادات من جانب مشرعين أمريكيين بسبب طريقة تعامل مواقع التواصل الاجتماعي مع المحتوى السياسي و"خطاب الكراهية".

وسجلت أرباح أمازون في الربع الثالث من السنة زيادة ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 6.3 مليار دولار. وقفزت الإيرادات بنسبة 37 في المئة لتصل إلى 96 مليار دولار.

وقفزت أرباح "فيسبوك" بنسبة 29 في المئة لتسجل 7.8 مليار دولار في ربع عام، إذ شهدت شبكة التواصل الاجتماعي نموا في سوق الإعلانات عبر الإنترنت، على الرغم من الدعوة لمقاطعة الإعلانات بسبب طريقة تعاملها مع المحتوى المسيء.

كما قفزت الإيرادات إلى 21.2 مليار دولار مع استمرار "فيسبوك" في الاستفادة من الأشخاص الذين يعتمدون على الإنترنت للتواصل في ظل استمرار وباء فيروس كورونا.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، قالت شركة "ألفابيت"، الشركة الأم لـ "غوغل" إن أرباحها قفزت إلى 11.2 مليار دولار في الربع سنة

وقالت شركة "ألفابيت"، الشركة الأم لـ "غوغل" إن أرباحها قفزت إلى 11.2 مليار دولار في الربع سنة، مدعومة أيضا بنمو سوق الإعلانات الرقمية.