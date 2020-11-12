بيع ماسة روسية نادرة مقابل 26.6 مليون دولار

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، الماسة التي يبلغ وزنها 14.8 قيراط هي الأكبر من نوعها التي يتم بيعها في المزاد

بيعت ماسة أرجوانية-زهرية توصف بأنها نادرة للغاية في مزاد في سويسرا مقابل 26.6 مليون دولار.

ويطلق على الماسة الروسية اسم "ذا سبريت أوف ذا روز"، ويبلغ وزنها 14.8 قيراطا، وهي تعد الأكبر من نوعها التي تباع في مزاد، حيث أن 99٪ من جميع الماسات الوردية أقل من 10 قيراط.

وساعد حجمها، إلى جانب لونها وبنيتها الداخلية الخالية من العيوب، على جذب الأسعار المرتفعة في دار سوذبيز في جنيف. ولم يعلن اسم مقدم العرض الفائز.

وكانت الماسة من بين ثلاثة أحجار في مجموعة لشركة التعدين الروسية "ألروزا" - سميت جميعها على اسم عروض باليه روسية شهيرة.

وقطعت "ذا سبريت أوف ذا روز" من الماس الخام المكتشف في روسيا في عام 2017.

ويحتفظ "سي تي إف بينك ستار" بالسعر القياسي الحالي لماسة زهرية، فقد بيع الحجر البالغ وزنه 59 قيراطا في مزاد علني مقابل 71 مليون دولار في دار سوذبي للمزادات في أبريل/ نيسان 2017.

أرقام قياسية

مايو/ أيار 2016: سجلت ماسة كبيرة تُعرف باسم "أوبنهايمر بلو" رقما قياسيا حيث وصل سعرها إلى 50.6 مليون دولار. وبيع الحجر الكريم الذي يبلغ وزنه 14.62 قيراطا في دار كريستيز للمزادات في جنيف. وبقيت هوية المشتري غير معروفة.

نوفمبر/ تشرين الثاني 2015: لفتت "بلو مون"، وهي ماسة زرقاء يبلغ وزنها 12.03 قيراطا، انتباه رجل الأعمال في هونغ كونغ جوزيف لاو الذي دفع مبلغا قياسيا قدره 48.4 مليون دولار مقابلها. واشتراها لابنته البالغة من العمر سبع سنوات، وأطلق عليها اسم "القمر الأزرق لجوزفين" نسبة إليها.

مايو/ أيار 2015: دخل مشتر لم يكشف عن اسمه التاريخ بعد شراء حجر "سانرايز روبي"، وهو حجر كريم عيار 25.59 قيراطا مقابل 30 مليون دولار. وبهذا السعر أصبح أغلى حجر في العالم من غير الألماس.

نوفمبر/ تشرين الثاني 2013: اجتذبت "أكبر ماسة برتقالية زاهية في العالم"، وفقا لما ذكرته كريستيز، أعلى سعر مدفوع للقيراط، حيث بيعت بمبلغ 35 مليون دولار، أو 2.4 مليون دولار للقيراط.