نتائج الانتخابات الأمريكية 2020: أعلى ارتفاع للأسهم اليابانية منذ نحو 30 عاماً بعد إعلان فوز بايدن

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الأسهم في الأسواق الآسيوية حققت مكاسب جيدة مع انتهاء السباق في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

ارتفعت أسعار الأسهم في اليابان لتبلغ أعلى مستوى لها منذ قرابة 30 عاماً اليوم الاثنين، وذلك في أول يوم للتداول بعد الإعلان عن فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

فقد ارتفع مؤشر نيكاي 225، وهو المؤشر الرئيس للأسهم اليابانية، بنسبة 2.5% في التداولات الآسيوية ليصل إلى مستوى لم يبلغه منذ 1991.

وشهدت الأسواق المالية في عموم آسيا أيضاً مكاسب جيدة في ظل الشعور الإيجابي في استراليا والصين وهونغ كونغ.

وجاء ارتفاع أسعار الأسهم اليابانية على الرغم من انخفاض سعر سهم شركة الطيران اليابانية بنسبة 15% بعد إعلانها عن خطط لجمع رأس مال جديد.

وكان المستثمرون في المنطقة قد شعروا بالقلق في أعقاب الغموض الذي رافق الجمود في الانتخابات الأمريكية، حيث استغرقت عملية فرز الأصوات فترة أطول بسبب الأصوات التي أرسلت بالبريد.

وهناك آمال بأن تعمل الإدارة الجديدة على توسيع نطاق الحوافز المالية في الولايات المتحدة وتوسيع الإجراءات الكفيلة بخفض انتشار مرض كوفيد-19.

كما سادت حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين الصينيين، الذين رأوا في فوز بايدن مؤشراً إيجابياً بالنسبة للسياسة المتعلقة بالتجارة والتكنولوجيا.

وقال لاري هيو، رئيس الاقتصاديات الصينية في بنك ماكواري إن "الغموض السياسي قد انجلى بشكل كبير مع انتهاء الانتخابات".

وفي الصين، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي- مؤشر شنغهاي المركب- بحوالي 2% يوم الاثنين.

وأضاف هيو قائلاً: "السوق يعتبر فوز بايدن مؤشراً إيجابياً، حيث أنه من غير المتوقع أن يقوم بايدن بخوض حرب تجارية جديدة مع الصين. كما أن فرص وقوع حرب تقنية جديدة تتضاءل هي الأخرى".

كانت العلاقات بين دونالد ترامب والصين قد تصاعدت خلال فترته الرئاسية التي امتدت أربع سنوات، ما أشعل فتيل حرب تعرفة جمركية في 2018 فرضت ضرائب على السلع المستوردة من كلا البلدين.

وقال بروس بانغ، وهو خبير اقتصادي في مؤسسة "تشاينا رينيسانس" ومقرها هونغ كونغ: "نحن نعتقد أن السلطات الصينية ربما تراهن على أن تكون إدارة بايدن أقل ميلاً للمواجهة وأكثر قابلية للتنبؤ بحيث يمكنها العمل معها."

بداية جديدة

ويعتبر مؤشر نيكاي 225 أكبر الرابحين حيث ارتفع بنسبة 2.5% ليبلغ مستوى له لم يبلغه منذ أواخر العام 1991.

وتعزى مكاسب السوق المالي الياباني في جانب منها أيضاً إلى قطاع صناعة السيارات فيها الذي حقق أرباحاً قوية من العلامات التجارية التي يصنعها من بينها تويوتا.

وقال كريس ويستون، رئيس قسم البحوث في شركة وكلاء الاسهم "بيبرستون" إن " مؤشر نيكاي يحقق تقدماً وهو الابن المدلل للقوة والزخم".