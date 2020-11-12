شركة غينيس تسحب بيرة خالية من الكحول بعد أسبوعين من طرحها في الأسواق

صدر الصورة، Guinness التعليق على الصورة، جعة غينيس الأخرى لم تتأثر.

تسحب شركة غينيس علب البيرة الخالية من الكحول التي طرحتها في الأسواق قبل أسبوعين فقط، بسبب مخاوف من التلوث.

ووصفت شركة الجعة عملية السحب بأنها "احترازية"، لكنها قالت إن "التلوث الميكروبيولوجي" قد يعني أن بعض المنتجات غير آمنة.

وحثت الشركة أي شخص لديه علب غينيس 0.0 كحول بعدم شربها.

وقالت إنها تعمل مع محلات السوبر ماركت والمتاجر الأخرى على إزالة المنتجات المطروحة جميعها من على الرفوف.

ولا يؤثر السحب إلا على الزبائن في بريطانيا، إذ لم يكن المنتج معروضا للبيع في جمهورية أيرلندا أو أيرلندا الشمالية.

وقد طرحت غينيس هذا النوع من الجعة، 0.0 كحول، في محلات السوبر ماركت وعلى الإنترنت في 26 أكتوبر/تشرين الأول. واعتذرت غينيس، التي تملك علامتها التجارية شركة دياجو، للعملاء في بيان أصدرته.

وقالت فيه: "أردنا أن نعلمكم أننا نسحب غينيس 0.0 كحول من الأسواق في بريطانيا كإجراء احترازي، بسبب تلوث ميكروبيولوجي قد يجعل بعض علب هذا النوع من الجعة غير آمن للاستهلاك".

وأضافت: "إذا كنت قد اشتريت غينيس 0.0، فلا تستهلكها، ويرجى بدلا من ذلك، إعادة المنتج إلى محل الشراء لاسترداد الثمن بالكامل".

"ويمكنك، بدلا من ذلك، الاتصال بقسم رعاية المستهلكين في شركة دياجو، وتقدم لهم تفاصيل عملية الشراء لتلقي قسيمة استرداد الثمن قبل التخلص من المنتج".

ويقول مصنع الجعة على موقعه على الإنترنت إن فريقه "يعمل بجد للتحقيق وتحديد السبب الجذري" للتلوث.

وكانت الشركة قد طرحت المنتج الجديد استجابة لما قالت غينيس إنه طلب المستهلكين المتزايد على المشروبات المنخفضة السعرات الحرارية وغير الكحولية.

وقالت الشركة إن منتجاتها الأخرى لن تتأثر بسحب غينيس 0.0.

وطالب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المعنيين الشركة بإصدار المزيد من المعلومات عن نوع التلوث في أسرع وقت ممكن.

وتُنتج غينيس 0.0 بكميات الماء والشعير والخميرة نفسها مثل أنواع الجعة التقليدية، قبل إزالة الكحول منه باستخدام طريقة الترشيح البارد.

وأصر رؤساء غينيس في وقت طرح المنتج، على عدم فقدان النكهة التقليدية للجعة، وضرورة موافقة مختبري الذوق المحايدين.