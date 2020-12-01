تغريم شركة آبل 10 ملايين يورو في إيطاليا بسبب مزاعم مقاومة أجهزة آيفون للماء

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فرضت السلطات في إيطاليا غرامة مالية على شركة آبل، بلغت 10 مليون يورو، بسبب ادعاءات مضللة حول مقاومة بعض أجهزة آيفون للماء.

ووجدت هيئة المنافسة الوطنية الإيطالية أن مزاعم آبل لا تشمل الظروف الطبيعية، إذ كانت ادعاءات مقاومة الأجهزة للماء صالحة فقط مع الماء النقي خلال تجارب في المختبرات.

وقالت الهيئة إن شركة آبل لا تغطي الأضرار الناجمة عن المياه في ضمان أجهزتها.

وزعمت آبل في إعلاناتها أن بعض أجهزة آيفون يمكنها مقاومة الماء على عمق 4 أمتار لمدة 30 دقيقة.

لكن السلطات وجدت أنه لم يتم توضيح ضرورة وجود ظروف محددة لذلك.

ولذا قضت بأن الإعلان، الذي أظهر ملامسة أجهزة آيفون للماء، كان مضللا.

ولطالما نصحت شركة آبل بعدم حمل أجهزة آيفون خلال ممارسة السباحة أو أثناء الاستحمام، وقالت إن ضمان الأجهزة لا يغطي التلف الناتج عن السوائل.

لكن السلطات الإيطالية قضت أيضا بأن عدم تغطية الضمان لأضرار المياه، خالف المادتين 24 و25 من قانون المستهلك.

واعترضت هيئة المنافسة على حقيقة أن الضمان لا ينطبق على شيء يتم تسويقه بكثافة كميزة في هذه الأجهزة.

وغُرمت شركة آبل 5 ملايين يورو عن كل من المخالفتين.