وكالة ناسا الأمريكية ستدفع دولارا واحدا لشركة من أجل جمع عينات صخرية من القمر

جاستين هاربر

مراسل الأعمال - بي بي سي نيوز

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ستدفع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لإحدى الشركات دولارا أمريكيا واحدا لجمع عينات صخرية من على سطح القمر بعدما فازت الشركة بهذه المناقصة.

وحصلت شركة لونار أوتبوست الخميس على عقد من أجل جمع عينات لصالح ناسا.

وهذا العقد واحد من أربعة عقود منحتها الوكالة بموجب برنامجها المنخفض التكلفة لجمع الموارد الموجودة على سطح القمر.

والشركات الأخرى الفائزة بالعقود هي شركة "ماستين سبايس سيستمز" التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها وشركة آيسبايس، ومقرها اليابان، بالإضافة إلى فرعها الأوروبي.

وستدفع ناسا لهذه الشركات مقابل جمع أي صخر من صنف الريغولث أو الحطام الصخري، أو تربة القمر، على أن يتراوح الوزن بين 50 جراما و 500 جرام.

وقال متحدث باسم ناسا "ستجمع الشركات المذكورة العينات ثم تقدم لنا أدلة مرئية وبيانات أخرى تفيد بجمع العينات المطلوبة".

وقال جاستين سايروس، الرئيس التنفيذي لشركة لونار أوتبوست لبي بي سي "تتمثل الخطة في تنفيذ المهمة عام 2023، ولكننا نعمل مع عدة شركات تُسيَّر مركبات فضائية".

وستحصل شركة لونار أوتبوست، المتخصصة في صناعة الروبوتات وتتخذ من ولاية كولورادو مقرا لها، على دولار واحد من أجل جمع الصخور في القطب الجنوبي من القمر.

لكن الأجر الممنوح لهذه الشركات ليس هو الدافع للانخراط في هذا العمل. ويُتوقع أن تنطوي هذه المهمة على مزايا علمية عديدة مثل السماح للشركات باستخراج الموارد من سطح القمر.

وصنف سايروس هذا العمل على أنه "نقلة نوعية في الطريقة التي ينظر من خلالها المجتمع إلى ارتياد مجاهل الفضاء".

ودخلت الشركة في مباحثات مع شركة "بلو أوريجين" وعدة شركات أخرى التي تعمل جاهدة من أجل الوصول إلى القمر.

و شركة "بلو أوريجين" هي شركة لاستكشاف الفضاء أنشأها مؤسس شركة الأمازون جيف بيزوس.

ومن ضمن الشركات الأخرى التي فازت بالعطاء، سيتم دفع مبلغ 5 آلاف دولار لشركة آيسبايس في اليابان على اقتراحها بجمع عينات من صخور القمر في عام 2022 في الجانب الشمالي الشرقي منه.

ليس من أجل المال

وقالت سينياد أوسيليفان، خبيرة الفضاء، إن "المبلغ الاسمي المتمثل في دولار واحد هو سابقة مهمة تعتمدها وكالة ناسا".

وأضافت: "الابتكار هنا ليس ذا قيمة مالية ولكنه يتمثل في إنشاء عمل من الأعمال، إضافة إلى المعايير القانونية لإيجاد سوق يرتاده المشترون والبائعون خارج القيود التي تفرضها الأرض".

وسيتم دفع الجوائز المخصصة للشركات الثلاث على ثلاث مراحل، إذ تُخصص 10 في المئة من الموارد المالية عند انطلاق المشروع، ويتم دفع 10 في المئة عندما تشرع الشركة في جمع الصخور ووضعها على مركبتها، على أن يتم دفع 80 في المئة من قيمة الجائزة عندما تتأكد وكالة ناسا من جمع الصخور المطلوبة.

وقالت سايرس مازحة: "نعم، مبلغ دولار احد سيدفع على ثلاث دفعات صغيرة ولكنها مهمة: 0.10 دولار و 0.10 دولار، و 0.80 دولار".

ويأتي إعلان وكالة ناسا الخميس في ظل إرسال الصين مهمتها الخاصة بها إلى القمر من أجل جمع عينات من الكوكب.