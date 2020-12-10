بريكست: الاتحاد الأوروبي يضع خططا في حال فشل المباحثات مع المملكة المتحدة

صدر الصورة، PA Media التعليق على الصورة، المباحثات بين بوريس جونسون و أورسولا فون دير لاين فشلت في كسر الجمود

نشر الاتحاد الأوروبي خطط طوارئ في حال انهيار المباحثات التجارية مع المملكة المتحدة.

وتهدف الخطط إلى ضمان الربط الجوي والبري بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إمكانية وصول كل طرف إلى مياه الطرف الآخر.

ويأتي هذا التطور بعد مباحثات بين رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، كانت تهدف إلى إنهاء حالة الجمود الحالية والتي انتهت إلى عدم التوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن تتوقف المملكة المتحدة عن العمل بالقواعد التجارية للاتحاد الأوروبي بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.

وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2020، لكن تلا ذلك فترة انتقالية من 11 شهرا بهدف السماح للطرفين بالتفاوض حول اتفاق معين.

ولاتزال هذه المباحثات مستمرة حتى الآن، لكن الحكومة البريطانية قالت إنه في أعقاب المباحثات التي جرت الأربعاء بين الطرفين فإن "فجوات كبيرة جدا لا تزال موجودة".

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه "من غير المرجح" أن تُمدد المفاوضات إلى ما بعد يوم الأحد.

وقالت بايماستر جنرال بيني موردونت، وهي نائبة برلمانية عن حزب المحافظين، إن المملكة المتحدة "كانت تعمل بدون كلل للتوصل إلى اتفاق" لكنها لا يمكنها أن تقبل اتفاقا ما بأي كلفة.

وبشكل منفصل، أكدت المفوضية الأوروبية التقارير التي ذكرت أنه سيُمنع السفر إلى بلدان الاتحاد الأوروبي بسبب مستويات كوفيد-19.

وينطبق هذا الحظر على البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ سيُطبق على المواطنين البريطانيين بدءا من 1 يناير/كانون الثاني.

وحاليا لا يُسمح سوى لثمانية بلدان توجد بها معدلات إصابة منخفضة بوباء كوفيد-19 بدخول الاتحاد الأوروبي وليست هناك خطط لإدراج المملكة المتحدة في هذه القائمة.

ماذا تعني خطط الطوارئ للاتحاد الأوروبي؟

وقال بيان صادر عن المفوضية الأوروبية نشر صباح الخميس إنه يوجد حاليا "عدم يقين كبير" بخصوص ما إن كان بالإمكان التوصل إلى صفقة بحلول 1 يناير/كانون الثاني.

وقالت أورسولا فون دير لاين إن "مسؤوليتنا تتمثل في الاستعداد لكل الاحتمالات، بما في ذلك عدم التوصل إلى اتفاق".

وتقترح المفوضية أربعة إجراءات طارئة: