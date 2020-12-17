بيتكوين: العملة الرقمية تصل أعلى مستوى لها على الإطلاق

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وصلت عملة بيتكوين الرقمية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث تخطت حاجز 20 ألف دولار.

واكتسبت العملة الافتراضية المتقلبة أكثر من 170 في المئة من قيمتها هذا العام وسط اضطراب سوق الأسهم.

وقفزت قيمة بيتكوين الأربعاء بنسبة 4.5 في المئة محققة قيمة مالية تصل إلى 20،440 دولارا أمريكيا مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين الحريصين على قدرتها على تحقيق أرباح سريعة.

هناك أيضا توقعات بأن تكتسب بيتكوين شعبية وتنتشر بشكل واسع كوسيلة للدفع في شركات مثل ستاربكس ومايكروسوفت.

لكن الرحلة التي مرت بها العملة الرقمية كانت وعرة بالنسبة للمستثمرين، حيث تجاوزت 19000 دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني قبل أن تنخفض بشكل حاد.

وشهدت قيمة بيتكوين ارتفاعا سابقا عام 2017 اقترب من اختراق حاجز الـ 20 ألف دولار. لكنها وصلت أيضا إلى أدنى مستوياتها وانخفضت إلى ما دون 3300 دولار قبل ذلك.

"متوتر جدا"

يُتداول البيتكوين على نطاق واسع مثل العملات الحقيقية كالجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي. لكن لدى العملة أيضا دعما متزايدا كشكل من أشكال الدفع عن طريق بيبال PayPal كواحد من بين أحدث مستخدمي العملات الرقمية.

ومع ذلك، حذر حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من استخدام بيتكوين كوسيلة للدفع.

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وقال بيلي في أكتوبر/ تشرين الأول "يجب أن أكون صادقا، من الصعب أن أرى أن بيتكوين لديها ما نميل إلى تسميته بالقيمة الجوهرية"، مضيفا "قد يكون لها قيمة خارجية، بمعنى أن الناس يريدون ذلك".

وأوضح بيلي أنه كان "قلقا للغاية" بشأن الأشخاص الذين يستخدمون البيتكوين للمدفوعات، مشيرا إلى أنه يجب على المستثمرين إدراك أن سعرها متقلب للغاية.

ركوب الرولوكوستر

بينما شهد سعر البيتكوين زيادة هائلة هذا العام، فقد شهد العديد من مراحل بلوغ القمة والانخفاض إلى القاع منذ إنشائه في عام 2009.

وتقول يانا أفاناسييفا، مؤسسة شركة كومبتيتيف كومبلايانس للاستشارات في تقرير لبي بي سي، إنها تتوقع المزيد من "الصعود والهبوط" للعملة في الأشهر المقبلة.

وعندما سُئلت عن الانهيار المحتمل، قالت "هذه هي طبيعة العملات المشفرة حيث يوجد بعض اللاعبين الذين يمكنهم محاولة التلاعب بها ولا توجد حكومة أو هيئة دولية تحاول بطريقة ما الحفاظ على سعرها".