بيتكوين: ما هو سر الارتفاع الصاروخي للعملة الافتراضية أمام الدولار؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قيمة بيتكوين تتجاوز أعلى مستوى كانت قد سجلته العام الماضي

كسرت قيمة عملة بيتكوين الرقمية حاجز الـ 30 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، مواصلةً بذلك مكاسب قوية تحققها في الآونة الأخيرة.

وسجلت العملة الافتراضية المشفرة قيمة بلغت 30,823.30 دولارا في تمام الدقيقة الثالثة عشرة بعد الواحدة بعد الظهر بتوقيت غرينتيش يوم السبت.

جاء ذلك بعد أسابيع من كسْر بيتكوين حاجز 20 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها.

وعلى مدار العام الماضي، حققت عملة بيتكوين ارتفاعا في قيمتها بمقدار أربعة أضعاف ما كانت عليه، مدعومة في ذلك بإقبال كبير من المستثمرين المتطلعين إلى جَني أرباح سريعة.

ويعتقد محللون أن بيتكوين ستُواصل ارتفاعها مع مزيد من الانخفاض للدولار.

وكانت قيمة الدولار قد سجلت ارتفاعا في مارس/آذار الماضي مع بداية تفشي وباء كورونا وسط نزعة حمائية من جانب المستثمرين في ظلّ حالة سادت من عدم اليقين.

لكنّ قيمة الدولار عاودت الانخفاض على أثر حوافز مالية كبيرة قدّمها البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأنهى الدولار العام الفائت بأكبر خسارة سنوية يُمنى بها منذ عام 2017.

وتُتداول عملة بيتكوين بالطريقة نفسها التي تُتداول بها عملات حقيقية كالدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني.

وتحظى بيتكوين بدعم متزايد كوسيلة للدفع عبر الإنترنت. ويعدّ باي بال PayPal أحد أهم المواقع التجارية عبر الإنترنت التي تعتمد استخدام العملات الرقمية كوسيلة للدفع.

لكن العملة المشفرة أثبتت مع ذلك عدم استقرار في مضمار التداول.

وكانت بيتكوين سجلت عام 2017 ارتفاعا مشهودا شارفت به على اختراق حاجز الـ 20 ألف دولار. لكنها تردّت أيضا إلى أدنى مستوياتها تحت 3300 دولار قبل ذلك.

كما تجاوزت بيتكوين في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قيمة 19 ألف دولار قبل أن تعاود الهبوط بقوة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، حذّر حاكم بنك إنجلترا أندرو بايلي من استخدام بيتكوين كوسيلة للدفع.

وقال بايلي: "يجب أن أكون صادقا، من الصعب أن أرى أن بيتكوين تمتلك ما نميل إلى تسميته بالقيمة الجوهرية"، مضيفا "ربما كانت قيمتها خارجية؛ بمعنى أن تلك القيمة تتأتى من إقبال الناس على بيتكوين".