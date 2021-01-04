بيتكوين: هل سيرتفع سعر العملة الرقمية في الأيام القليلة المقبلة؟

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ارتفعت قيمة البيتكوين بشكل قياسي خلال العام الماضي

ارتفعت قيمة العملة الرقمية بيتكوين إلى ما يزيد عن 34 ألف دولار، لتحقق رقما قياسيا جديدا لهذه العملة المشفرة الرائدة.

وقدرت مكاسب تلك العملة هذا العام بنحو 5000 دولار، على الرغم من أن السعر انخفض بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش إلى حوالى 33 ألف دولار، وفقا لموقع Coindesk الإلكتروني.

ويرجع سبب التراجع إلى سعي المستثمرين الكبار لجني أرباح سريعة.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت قيمة عملة بيتكوين بنسبة 300 في المئة العام الماضي، مع ارتفاع أسعار العديد من العملات الرقمية الأخرى أيضا بشكل حاد.

ويتوقع بعض المحللين أن قيمة بيتكوين قد ترتفع أكثر مع انخفاض الدولار الأمريكي.

وفي حين ارتفعت قيمة العملة الأمريكية في مارس/ آذار الماضي مع بداية انتشار وباء فيروس كورونا، إذ سعى المستثمرون إلى الأمان وسط حالة عدم اليقين، فقد انخفضت منذ ذلك الحين بسبب التحفيز الكبير من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأنهت العملة العام الماضي محققة أكبر خسارة سنوية لها منذ عام 2017.

ويتم تداول بيتكوين بنفس طريقة تداول العملات الحقيقية، مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني.

وحازت العملة الرقمية مؤخرا على دعم متزايد، كشكل من أشكال الدفع عبر الإنترنت، ويعد موقع PayPal للتجارة الإلكترونية من بين أحدث مستخدمي العملات الرقمية.

لكن العملة المشفرة أثبتت أيضا أنها متقلبة للغاية.

وأثار السعر المرتفع مخاوف من أن بيتكوين قد تتجه إلى تصحيح دراماتيكي لسعرها، كما حدث قبل ثلاث سنوات عندما انهارت القيمة بعد موجة تصاعدية.

وخلال الارتفاع في عام 2017، اقتربت بيتكوين من اختراق حاجز 20 ألف دولار، فقط لتصل إلى أدنى مستوياتها وتهبط إلى ما دون 3300 دولار.

وتجاوزت بيتكوين حاجز 19 ألف دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، قبل أن تنخفض بشدة مرة أخرى.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حذر أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا من استخدام بيتكوين كوسيلة للدفع.

وقال بايلي "يجب أن أكون صادقا، من الصعب أن أرى أن بيتكوين تمتلك ما نميل إلى تسميته بالقيمة الجوهرية"، مضيفا "ربما كانت قيمتها خارجية، بمعنى أن تلك القيمة تأتى من إقبال الناس على بيتكوين".