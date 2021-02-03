جيف بيزوس يتنحى عن منصب المدير التنفيذي لشركة أمازون

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، جيف بيزوس

من المقرر أن يتنحى مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، عن منصبه كمدير تنفيذي لعملاق التجارة الإلكترونية، الذي أسسه في مرآب منزله منذ ما يقرب من 30 عاما.

وسيصبح بيزوس بعد تنحيه رئيسا تنفيذيا للشركة، وهي خطوة قال إنها ستمنحه "الوقت والطاقة" للتركيز على مشاريعه الأخرى.

وسيخلف بيزوس، أغنى رجل في العالم، آندي جاسي، الذي يقود حاليا أعمال الحوسبة السحابية في أمازون.

وقالت أمازون إن التغيير سيحدث في النصف الثاني من عام 2021.

وقال بيزوس في رسالة إلى موظفي أمازون الثلاثاء، "بصفتي رئيسا تنفيذيا، سأظل منخرطا في مبادرات أمازون المهمة، لكن سيكون لدي أيضا الوقت والطاقة التي أحتاجها للتركيز على صندوق اليوم الأول، وصندوق بيزوس إيرث، وشركة استكشاف الفضاء (بلو أوريجين)، وصحيفة الواشنطن بوست، والأشياء الأخرى التي أنا شغوف بها".

وأضاف "لم يكن لدي من الطاقة من قبل ما أملكه اليوم، وهذا ليس له علاقة بالتقاعد. أنا متحمس للغاية للتأثير الذي أعتقد أن هذه المنظمات يمكن أن تحدثه".

قاد بيزوس، البالغ من العمر 57 عاما، شركة أمازون منذ بدايتها كمكتبة إلكترونية في عام 1994.

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، يعمل آندي جاسي مع أمازون منذ عام 1997

توظف الشركة الآن 1.3 مليون شخص على مستوى العالم، وشهدت نموا هائلا بالفعل العام الماضي، حيث أدى الوباء إلى زيادة التسوق عبر الإنترنت.

بلغت مبيعات الشركة 386 مليار دولار عام 2020، بزيادة قدرها 38٪ عن عام 2019. وتضاعفت الأرباح تقريبا، حيث ارتفعت إلى 21.3 مليار دولار.

يأتي هذا التغيير في الوقت الذي أصبح فيه بيزوس يحظي بمكانة عامة متزايدة.

وقد عانى بيزوس من قضية الطلاق الذي تناولته وسائل الإعلام، وأصبح هدفا لنشطاء العمل وعدم المساواة.