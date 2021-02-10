تويتر تُراكم إيرادات قياسية في هذه "السنة الاستثنائية"

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، قالت تويتر إنها حققت مداخيل قياسية

سجلت شركة تويتر إيرادات قياسية خلال الربع الأخير من عام 2020، وقال جاك دورسي رئيسها التنفيذي إن المنصة شهدت "سنة استثنائية".

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن المداخيل نمت بنسبة 28 في المئة، إذ وصلت إلى 1.29 مليار دولار (930 مليون جنيه إسترليني) مقارنة بالربع الأخير من عام 2019.

وفي يناير/كانون الثاني، حظر موقع تويتر تغريدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، آنذاك عبر منصته والتي شعر المحللون بأنها يمكن أن يكون لها تأثير خلال الربع الأخير من العام.

وقال جاك دورسي: "بطبيعة الحال، نحن منصة أكبر بكثير من أي منصة أخرى أو أي حساب آخر".

وتجاوزت النتائج التي حققتها تويتر في الربع الأخير من السنة توقعات المحللين بخصوص الإيرادات، لكن هذه النتائج لم تنعكس على نمو المستخدمين.

ويوم 8 يناير/كانون الثاني، قررت شركة تويتر تعليق حساب الرئيس السابق دونالد ترامب بعد اندلاع أعمال شغب في العاصمة واشنطن.

وأدى حذف حساب ترامب الذي كان مدمنا على استخدام تويتر إلى شيوع مخاوف بشأن إمكانية التأثير على شعبية المنصة خلال الربع الحالي.

وردا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لتويتر، دورسي، إن المستخدمين يمكنهم متابعة أكثر من 6000 موضوع مختلف، موضحا أن تلك الموضوعات تحفز النمو.

وأضاف أن 80 في المئة من جمهور تويتر هم خارج الولايات المتحدة.

وقال دورسي "عندنا خدمة عالمية. نحن لا نعتمد أيضا على مجرد تلقي الأخبار والسياسات التي تدفع تويتر إلى الأمام".

ونما إجمالي المستخدمين الفاعلين بشكل يومي بـ 5 ملايين مشترك من الربع الثالث ليستقر عند 192 مليون.

وعلى الرغم من أن هذا النمو "الذي يحقق مداخيل" وصل إلى 26 في المئة مقارنة بالعام الماضي، فإن هذا الرقم لم يصل إلى توقعات المحللين وهي 193.5 مليون.

وحذرت الشركة من أن التكاليف والنفقات سترتفع بنحو 25 في المئة على الأقل في ظل التخطيط لزيادة عدد المشتركين بنسبة 20 في المئة.