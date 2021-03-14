قيمة عملة بيتكوين تتجاوز 60 ألف دولار لأول مرة

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تجاوزت قيمة عملة بيتكوين للمرة الأولى عتبة 60 ألف دولار، لتستمر في تحطيم أرقامها القياسية.

واعتمدت شركات شهيرة هذه العملة وسيلة للدفع، وتضاعفت قيمتها ثلاث مرات منذ نهاية العام الماضي.

لكن بعض المحللين قالوا إن سبب ارتفاع قيمة بيتكوين يعود إلى حزمة التحفيز الاقتصادية الضخمة التي أقرتها الولايات المتحدة قبل أيام.

وتجاوزت القيمة الإجمالية لبيتكوين في السوق تريليون دولار الشهر الماضي.

ولدى العملة الإلكترونية سجل من التقلبات، فقد شهدت هبوطا حادا في قيمتها أكثر من مرة منذ إنشائها عام 2009.

وفي الفترة الأخيرة، ساهمت شركات كبرى في ارتفاع قيمة بيتكوين.

وكان إيلون ماسك، أعلن في شباط/فبراير عن شراء شركته "تسلا" للسيارات الكهربائية، ما يساوي 1.5 مليار دولار من عملة البيتكوين، وأعلن أنه سيقبل بها مستقبلا في عمليات بيع سياراته.

وتخطط شركة "شركة ماستر كارد" لقبول بعض العملات المشفرة كوسيلة للدفع، بينما تبحث "بلاك روك" أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، في طرق استخدام العملة الرقمية.

ولعبت جائحة كورونا دورا في رفع ثمن بيتكوين، بسبب توجه المزيد من الناس للتسوق عبر الإنترنت، مبتعدين عن النقود المعدنية والأوراق النقدية.

ويرى البعض أن بيتكوين لا تعد عملة حقيقية، بل هي أداة مضاربة تفتح المجال أمام التلاعب بالسوق.