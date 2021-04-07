فيروس كورونا: "أزمة كاتشب" في المطاعم الأمريكية بسبب الوباء

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تسبب الإقبال على الوجبات السريعة في أزمة الكاتشب

تواجه الولايات المتحدة نقصا في "الكاتشب" بعد أن تسبب وباء كورونا في زيادة الطلب على الأكياس الصغيرة التي تحوي صلصة الطماطم.

وقالت شركة "هاينز" إن ارتفاع استهلاك الصلصة حصل بسبب زيادة الطلب على الوجبات السريعة.

وترفق أكياس الصلصة في العادة بالوجبات التي تغادر المطعم، عوضا عن استخدام الزجاجات في حال استهلاك الوجبة داخل المطعم.

وقالت الشركة إنها زادت وتيرة إنتاجها، وأخبرت وكالة أنباء فرانس برس أنها أجرت تعديلات على آلية إنتاجها، لكن الطلب على الصلصة كان أكثر من المتوفر.

وأضافت أنها افتتحت خطوط إنتاج جديدة في مصانعها وأضافت آلية "عدم اللمس" لعبواتها في المطاعم.

وقد ارتفعت أسعار أكياس الصلصة الصغيرة بنسبة 13 في المئة منذ يناير/كانون ثاني عام 2020، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، التي ذكرت أن المطاعم أصبحت تبحث عن بدائل أخرى.

وتساءل أحد أصحاب المطاعم "كيف نستطيع أن نقدم البطاطا المقلية بدون صلصة هاينز؟"