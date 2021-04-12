دبي توقع اتفاقية لتشغيل سيارات "جنرال موتورز" ذاتية القيادة في 2023

قبل 40 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، صورة عامة لوسط مدينة دبي (صورة أرشيفية)

وقعت إمارة دبي اتفاقية مع شركة "جنرال موتورز-كروز" تهدف إلى تشغيل سيارات ذاتية القيادة اعتبارا من عام 2023.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في تغريدة على حسابه الشخصي، "هدفنا هو تحويل 25 في المئة من إجمالي رحلات التنقّل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030".

وأضاف: "دبي ستكون الأولى خارج أمريكا في تشغيل مركبات كروز للتنقل الذاتي تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن تكون دبي دائما في المركز الأول والمدينة الأفضل للعيش والعمل".

وكان الشيخ حمدان بن محمد قد استقبل جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني لشركة "جنرال موتورز- كروز"، حيث بحث الطرفان آخر التطورات في مجال استخدام السيارات ذاتية القيادة، وجهود الشركة العالمية في تطوير هذه التكنولوجيا التي تُعد من المجالات التي تحظى باهتمام كبير ضمن توجهات دبي المستقبلية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

كما استعرض الجانبان مستجدات أنظمة السلامة في السيارات، والسيارات الكهربائية، وسبل تعزيز التعاون في هذا المجال وجهود الإمارة فيما يتعلق بالتجارب التي يتم إجراؤها على وسائل التنقل ذاتية القيادة، لدعم استراتيجيتها للتنقل الذكي ذاتي القيادة.

وشهد الشيخ حمدان بن محمد توقيع اتفاقية الشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي والشركة لتشغيل سيارات ذاتية القيادة لتقديم خدمة سيارات الأجرة وخدمة الحجز الالكتروني.

ووصف الشيخ حمدان بن محمد الاتفاقية بأنها "تُعد الأولى من نوعها في العالم بين جهة حكومية وشركة رائدة في مجال التنقل ذاتي القيادة، وتشكل خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة".

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات تسهم الاتفاقية في تحقيق رؤية دبي من خلال تكنولوجيا القيادة الذاتية بحلول عام 2030، وتتضمن "خفض تكاليف النقل بمقدار 900 مليون درهم سنويا، وتوفير 1.5 مليار درهم سنويا عن طريق خفض التلوث البيئي بنسبة 12 في المائة، فضلا عن تحقيق 18 مليار درهم من العائدات الاقتصادية السنوية من خلال زيادة كفاءة قطاع النقل في دبي".

كما أعرب دان أمان، رئيس شركة كروز، عن امتنانه لاختيار هيئة الطرق والمواصلات لشركته، وأشاد بجهود الهيئة في تطوير إطار عمل مبتكر لتطبيق التنقل ذاتي القيادة.