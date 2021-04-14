كوين بيز لتداول العملات الرقمية تقدر بأكثر من قيمة عملاق النفط بي بي

قبل 24 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، موظفو كوينبايز في نيويورك قبل إدراج شركة العملات الرقمية في بورصة ناسداك

حققت شركة كوين بيز التي تدير أكبر بورصة لبيتكوين وعملات رقمية أخرى، قيمة سوقية تبلغ نحو 100 مليار دولار في قائمة سوق الأوراق المالية.

وتم طرح أسهم الشركة للمرة الأولى في البورصة بورصة بسعر 381 دولاراً للسهم.

ويضع التقييم الأخير كوين بيز، في المقدمة أمام العديد من الشركات المعروفة، بما في ذلك شركة النفط البريطانية العملاقة بي بي ومنصات التداول الأخرى.

وتعد هذه الأنباء أحدث دليل على اكتساب العملات الرقمية قبولاً أوسع بين المستثمرين التقليديين.

وارتفع سعر البيتكوين بأكثر من 300 في المئة العام الماضي - وارتفع إلى مستويات أعلى خلال عام 2021 - حيث كشفت شركات بما فيها تيسلا وماستركارد وبلاك روك عن خطط لدمج العملات الرقمية في أعمالها.

وسجل سعر البيتكوين رقماً قياسياً بأكثر من 63 ألف دولار يوم الثلاثاء، قبل إدراج كوين بيز.

وحققت العملات الرقمية الأقل شهرة مكاسب أيضاً مع دودجكوين، والتي تم إنشاؤها في البداية على سبيل المزاح، حيث ارتفعت بأكثر من 70 في المئة إلى أكثر من 13 سنتاً.

واستفادت كوين بيز، ومقرها الولايات المتحدة، وتجني الأموال بشكل أساسي عن طريق فرض رسوم على المعاملات التي تجرى على منصتها، من ارتفاع الطلب.

وتأسست كوين بيز في عام 2012، وكان لديها أكثر من 56 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة وكانت تمتلك حوالي 223 مليار دولار من أصول المستخدمين في نهاية شهر مارس/آذار.

وسجلت 1.8 مليار دولار من الإيرادات المقدرة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 - أكثر من إجمالي الإيرادات لعام 2020 بالكامل - مع ازدهار الاهتمام بالبيتكوين والعملات الرقمية الأخرى.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ادراج الشركة في بورصة نيويورك جعل من المؤسس المشارك للشركة، براين ارمسترونغ، أحد أغنى الأشخاص في العالم

وزادت قيمة الشركة بأكثر من عشرة أضعاف منذ عام 2018، عندما قدر المستثمرون أنها تساوي 8 مليارات دولار.

ومن المقرر أن يجعل الإدراج الأخير، بريان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز، أحد أغنى الأشخاص في العالم.

ويمتلك الشاب البالغ من العمر 38 عاماً، وهو مهندس برمجيات سابق في إير بي أن بي، حوالى 21 في المئة من أسهم الشركة.

بالنسبة للمستثمرين الخارجيين، يُنظر إلى شراء كوين بايز على أنه طريقة أقل خطورة للاستفادة من النشاط في سوق العملات الرقمية، دون الاستثمار مباشرة في بيتكوين أو العملات الرقمية الأخرى.

وقالت جين فولي، كبيرة محللي العملات في رابوبانك: "يبدو أن هناك مسيرة بطيئة بعض الشيء نحو القبول".

وأضافت: "هناك الكثير من القلق من أن المنظمين والبنوك المركزية، قد يقولون في وقت ما (حسناً لا) مما يجعل الأمر أكثر صعوبة وفي هذه المرحلة يمكن أن يخسر الكثير من الناس الكثير من المال".

في العام الماضي، بلغت عائدات كوين بيز 1.3 مليار دولار، أي أكثر من ضعف عائدات العام 2019. وبلغت الأرباح 322 مليون دولار، مقارنة بخسارة أكثر من 30 مليون دولار في عام 2019.

وقال المسؤولون التنفيذيون إن أداء الشركة سيتنوع وسط التقلبات في العملات الرقمية المعروفة بتقلباتها، لكنه على المدى الطويل قابل للنمو.

وقالت إميلي تشوي، رئيسة كوين بيز، لبي بي سي: "ستكون هناك تقلبات مع التقنيات الجديدة والشركات المرتبطة بها. لا بأس. هذه ميزة وليست خطأ".