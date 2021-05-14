منصة "إير بي آند بي" للحجز على الإنترنت تتوقع إقبالا غير مسبوق على السفر

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تتوقع منصة حجز المنازل والفنادق عبر الإنترنت "إير بي آند بي" انتعاش السفر "بصورة لم نرها من قبل" بعد رؤية قفزة كبيرة في حجوزات العطلات.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، تجاوزت حجوزات الولايات المتحدة مستويات ما قبل الوباء، بينما كان هناك "تحسن مطرد" في الأعمال التجارية في المملكة المتحدة وفرنسا.

وارتفع الطلب على العطلات مع خروج بعض البلدان من إجراءات الإغلاق.

وقفزت قيم الحجز 52٪ لتصل إلى 10.3 مليار دولار حيث اقتنص العملاء إقامات طويلة الأجل وممتلكات ريفية.

وعلى الرغم من ارتفاع عائدات "إير بي آند بي" إلى 886.9 مليون دولار في الربع الأول من العام، إلا أنها سجلت خسارة صافية قدرها 59 مليون دولار حيث سددت القروض المتعلقة بكوفيد 19.

وحققت الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، أداءً جيدًا مقارنة بشركات الضيافة الأخرى، حيث أظهر المستهلكون تفضيلهم لمساحة أكبر وممتلكات بعيدة عن مراكز المدن أثناء الوباء.

وفي الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس/آذار، تجاوزت حجوزات العطلات للعائلات أيضًا حجوزات المجموعات الأصغر أو المسافرين الأفراد.

قال برايان تشسكي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "إير بي آند بي" إنه "على الرغم من أن الظروف ليست طبيعية بعد، إلا أنها تتحسن، ونتوقع انتعاشًا في السفر على عكس ما رأيناه من قبل".

وقالت "إير بي آند بي" أيضًا إن المصطافين يبحثون ويحجزون مسبقًا.

كما ارتفعت الحجوزات في بريطانيا وفرنسا بعد إعلانات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تخفيف قيود الإغلاق.

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وقالت الشركة، مع ذلك إنه لا يزال من المبكر تقديم توقعات مالية لبقية العام.

وحذرت من أن الأعمال ستعتمد على "شدة ومدة" قيود السفر المستمرة، لاسيما خارج الولايات المتحدة.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة محللي الاستثمار والأسواق في هارغريفز لانسداون، إن النتائج أظهرت أن العلامة التجارية "إير بي آند بي" تجتذب أيضًا الجيل الأكبر سنًا الذين لديهم دخل كبير يمكن إنفاقه.

وقالت "إنه الآن اسم مألوف على مستوى العالم ويمكن أن يصبح نموذجها بسرعة لتلبية التغيير في سلوك الحجز الناجم عن الوباء".

وأضافت أن الطلب على الحجوزات طويلة الأجل في المزيد من المواقع الريفية يمكن أن يساعد في سمعة الشركة.

وأضافت "يمكن أن يساعد هذا الاتجاه أيضًا في تقليل عدد الشكاوى من الجيران حول المحتفلين الصاخبين في عطلة نهاية الأسبوع التي ابتليت بها الشركة في السنوات الأخيرة، إلى جانب اتهامات بأن المنصة تحد من حجم المساكن المتاحة للسكان المحليين. وقد أدت هذه المخاوف إلى قيود على كيفية عمل الشركة في بعض المدن الكبرى حول العالم ".

وفي حين أن منصة الحجز عبر الإنترنت ربما كانت تكتسب زخماً، إلا أن آخرين في صناعة الترفيه وجدوا صعوبات بالغة وسط الوباء.

وذكرت شركة والت ديزني، على سبيل المثال، يوم الخميس أن حدائقها الترفيهية ومعالمها السياحية لا تزال "في حالة تعافي" مع وضع قيود على أعداد الزوار، بينما تم تعليق العديد من خطوط رحلاتها البحرية.

وانخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 13 في المئة إلى 15.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى 3 أبريل/نيسان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.