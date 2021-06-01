نستله تحدث استراتيجية منتجاتها بعد "إقرار بعدم الصحية"

قبل 13 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

قالت شركة نستله إنها تحاول تحديث استراتيجيتها المتعلقة بالتغذية والصحة.

جاء هذا بعدما أفادت تقارير بأن شركة صناعة الأغذية الأكبر في العالم أقرت بأن العديد من منتجاتها الأكثر رواجا، من الأطعمة والمشروبات، قد تُصنف على أنها غير صحية.

وأوردت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية مقاطع من عرض داخلي بالشركة تشير إلى أن أكثر من 60 في المئة من منتجاتها من الأغذية والمشروبات الأكثر رواجا لا تفي بشروط تعريف معتمد لما هو صحي.

وسلط العرض الضوء على صنف من البيتزا يحتوي بمفرده على نحو 40 في المئة من كمية الملح الموصى بها لأي شخص في اليوم.