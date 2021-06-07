غوغل: تغريم محرك البحث العملاق في فرنسا بعد اتهامه باستغلال موقعه لاحتكار الإعلانات

قبل 4 ساعة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وافق غوغل على إنهاء ممارساته التفضيلية

غرمت سلطة تنظيم المنافسة في فرنسا محرك البحث "غوغل" مبلغ 267 مليون دولار على خلفية اتهامه باستغلال موقعه في السوق في الإعلان عبر الإنترنت.

وقالت السلطة إن محرك البحث كان يحيل الصفقات التجارية إلى خادم الإعلانات الخاص به، على حساب المنافسين.

وكان الراغبون في الإعلان يجدون أن تكاليف منافسي غوغل أعلى من تكاليفه.

وبرزت القضية بعد أن اتهمت ثلاث مؤسسات إعلامية هي، نيوز غروب، وصحيفة لو فيغارو الفرنسية، ومؤسسة روسل لو فوا البلجيكية، غوغل بالاحتفاظ بامتياز احتكاري في حقل الإعلانات.

ووافق غوغل الآن على إنهاء ممارساته التفضيلية.

وتبحث سلطة تنظيم المنافسة قضايا مشابهة تتعلق بشركة أبل وفيسبوك.