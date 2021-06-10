ماكدونالدز: إغلاق عدد من فروع سلسلة الوجبات السريعة في إندونيسيا بسبب وجبة "بي تي إس"

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صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، حشد من عُمال توصيل الطلبات إلى المنازل في إحدى فروع ماكدونالدز للحصول على وجبة "بي تي إس"

ماذا يحدث عندما يجتمع شمل أشهر فرقة بوب شبابية مع إحدى أكثر سلاسل مطاعم البرغر شعبية في العالم؟

ستحدث حالة من الفوضى التامة، على نحو ما وقع في إندونيسيا.

إذ شهد عدد من فروع شركة ماكدونالدز العملاقة للوجبات السريعة في إندونيسيا إقبالا جارفا على وجبة جديدة تحمل اسم فرقة البوب الكورية الشهيرة "بي تي إس".

ويشهد الطلب على الوجبة الجديدة إقبالا شديدا بين الإندونيسيين المولعين بالفرقة الموسيقية الشبابية، على نحو أثار مخاوف السلطات من نشوء بؤر جديدة لعدوى كوفيد- 19 الذي تسجل إندونيسيا ارتفاعا في أعداد الإصابات به.

وقال رئيس إدارة النظام العام في مدينة سيمارانق لوكالة فرانس بريس: "أغلقنا بشكل مؤقت أربعة من ستة فروع لشركة ماكدونالدز في سيمارانق لمدة يومين .. لا أريد أن تمسي المدينة نقطة تفش ملتهبة لفيروس كورونا مجددا".

وللوهلة الأولى قد يبدو أن ثمة مبالغة في رد فعل السلطات الإندونيسية إزاء وجبة تتكون من عشر قطع من الدجاج، ورقائق البطاطس، والصودا، إلى جانب الصلصة.

لكن ذلك الرأي يجهل مقدار الشعبية الجارفة التي تحظى بها فرقة البوب الكورية بي تي إس المكونة من سبعة شُبان.

وقد حقق آخر إصدارات الفرقة الشهر الماضي رقما قياسيا عالميا؛ متفوقة بذلك على نجوم لامعة في سماء البوب من أمثال الأمريكية تايلور سويفت صاحبة الألبوم الأكثر مبيعا العام الماضي.

صدر الصورة، EPA التعليق على الصورة، الفرقة تكونت عام 2013، وهي تنتقل من نجاح إلى آخر

وتحظى فرقة بي تي إس بملايين المتابعين المتعصبين حول العالم.

وقد تقع مشاكل حال استخدام إحدى العلامات المميزة للفرقة بشكل خاطئ، على نحو ما فعلت عضوة في برلمان كوريا الجنوبية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وكانت أصغر عضوة في برلمان سول، ريو هو-جيونغ، استخدمت يوم الثلاثاء الماضي صورة لوشم يشتهر به أحد أعضاء فرقة البوب في محاولة من النائبة لاستصدار تشريع يخفف القيود المفروضة على دقّ الوشوم.

ولا يحق لغير الأطباء في كوريا الجنوبية القيام بدقّ الوشوم.

وأثار استخدام النائبة صورة أحد أعضاء فرقة بي تي إس غضبا في أوساط متابعي الفرقة المتعصبين الذين رأوا في ذلك محاولة لإنزال نجم فرقتهم من علياء الفن إلى حضيض السياسة.

وقد اضطرت النائبة الشابة للاعتذار يوم الخميس، بعد مواجهة سيل من النقد على منصات التواصل الاجتماعي.

وعقدت فرقة بي تي إس شراكة مع ماكدونالدز، صاحبة الفروع في 49 دولة - فيما يعدّ وسيلة إضافية لمزيد من النجاح.

وبحسب موقع بيزنس إنسايدر الإخباري، فإن الإقبال على فروع ماكدونالدز سجّل زيادة بنسبة 12 في المئة بعد أسبوع واحد من هذه الشراكة مع فرقة البوب الكورية.

وعليه، لم يكن مفاجئا أن يُحدث الإعلان عن وجبة تحمل اسم "بي تي إس" في إندونيسيا المولعة بموسيقى البوب الكورية ضجة كبرى.

وتسبب انتشار وباء كورونا في عدم ذهاب الناس بأنفسهم إلى فروع ماكدونالدز لشراء الوجبة. لكنهم في المقابل لجأوا إلى استخدام خاصية توصيل الطلبات إلى المنازل.

وكان أن أرسلت شركات توصيل الطلبات عُمالها إلى فروع ماكدونالدز لتحقيق رغبات العملاء.

صدر الصورة، AFP التعليق على الصورة، بعض عُمال شركات توصيل الطلبات ينتظرون أمام أحد فروع ماكدونالدز

وتُظهر صورٌ عُمال شركات توصيل الطلبات إلى المنازل وهم محتشدين أمام أحد فروع ماكدونالدز، وبعضهم في العاصمة جاكرتا يقول إنه اضطر للانتظار لأكثر من ساعتين للحصول على الطلبات.

وقالت شرطة العاصمة جاكرتا في بيان إنها أغلقت بشكل مؤقت 32 من فروع ماكدونالدز في أنحاء المدينة، فضلا عن إغلاقات في مناطق أخرى في عموم إندونيسيا.

وسارعت شركة الوجبات السريعة، في المقابل، إلى إبلاغ عملائها أن الوجبة الجديدة لن تنفد وأنها متوفرة، ومن ثمّ لا حاجة إلى المزاحمة للحصول عليها.

وأوضحت ماكدونالدز في بيان لها أن أمان العملاء يتصدر أولويات الشركة.