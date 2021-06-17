تعطل المواقع الإلكترونية لشركات طيران أمريكية وبنوك أسترالية

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، الكثير من شركات الطيران في أستراليا والولايات المتحدة عانت من مشاكل تقنية

تعرضت بنوك أسترالية كبرى لمشاكل تقنية أدت إلى تعطل مواقعها الإلكترونية، وفقا لموقع المتابعة "Downdetector".

وقد وردت تقارير عن مؤسسات بنكية كثيرة طالتها مشاكل تقنية أثرت على تطبيقات المعاملات البنكية أيضا.

وعانت الكثير من شركات الطيران في أستراليا والولايات المتحدة من مشاكل مماثلة في الساعات الأولى من صباح الخميس، منها "أمريكان إيرلاينز" و"ساوثويست إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" و"فيرجن أستراليا".

وقال بنك "كومنولث" لوكالة فرانس برس للأنباء: "علمنا أن بعض عملائنا يواجهون مشاكل في الوصول إلى خدماتنا عبر الإنترنت، وهذا يطال العديد من المؤسسات، بينها عدد من البنوك الكبرى".

وبدأت المشكلة في مواقع البنوك حوالي الساعة الرابعة عصرا ، بحسب ما أفاد به موقع "Downdetector".

وقالت شركة الطيران "فيرجن أستراليا" في تغريدة على تويتر إن موقعها وموقع مركز لخدمة العملاء قد فقدا الاتصال بالإنترنت.