بيتكوين: الصين تطلب من المصارف وقف التعامل بالعملات الرقمية

قبل ساعة واحدة

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وسعت الصين حملاتها ضدّ العملات الرقمية، إذ طلبت من المصارف ومنصات الدفع التوقف عن إجراء المعاملات المالية بها.

ويأتي هذا التطور في أعقاب إصدار الصين الجمعة أوامر بتعليق عمليات تعدين لعملة بيتكوين الرقمية في إقليم سيشوان.

وانخفض سعر بيتكوين الاثنين بأكثر من 10 بالمئة، إلا أنه استقر الثلاثاء في التعاملات الآسيوية.

وهبطت قيمة العملة الرقمية بنحو 50 بالمئة منذ تحقيقها ارتفاعاً قياسياً فاق 63 ألف دولار في شهر أبريل/نيسان الماضي.

وقال المصرف المركزي الصيني يوم الاثنين إنه استدعى عدة مصارف كبرى وشركات دفع، وطلب منها التشدد بإجراءاتها حيال العملات الرقمية المستخدمة في التعاملات التجارية.

وورد في بيان للمصرف المركزي الصيني أنه طُلِب من المصارف الصينية عدم تقديم منتجات أو خدمات مثل التداول والمُقاصة والتسوية بالعملات الرقمية.

وقال ثالث أكبر مصرف زراعي في الصين إنه يتقيد بتوجيهات المصرف المركزي الصيني وسيبذل جهوداً قصوى بين الزبائن للقضاء على الأنشطة غير القانونية المعنية باستخدام العملات الرقمية في التعدين والتعاملات التجارية.

وقال مصرف التوفير البريدي الصيني أيضاً إنه لن يسهل أي تعاملات مالية متعلقة بالعملات الرقمية.

وقالت منصة "ألي باي" الصينية للدفع عبر الانترنت، المملوكة لمجموعة "أنت" المختصة في التكنولوجيا المالية، إنها ستنشئ نظام مراقبة لرصد نشاط التعاملات المالية غير القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية.

وجاء الإجراء الأخير بعدما أمرت سلطات إقليم سيشوان (جنب غرب) الجمعة، بإغلاق أنشطة التعدين عن طريق عملة بيتكوين.

ويُذكر أن الصين كانت مسؤولة عن إنتاج نحو 65 بالمئة من عملة بيتكوين على الصعيد العالمي السنة الماضية، علماً بأن إقليم سيشوان صُنِّف في المرتبة الثانية بصفته ثاني أكبر منتج لهذه العملة، حسب الأبحاث التي أجرتها جامعة كامبردج.

والشهر الماضي، قالت الحكومة، إن أنشطة التعدين والتعاملات المالية المرتبطة بالعملات الرقمية سيقضى عليها، كجزء من حملة لمكافحة المخاطر المالية.

وحذر بعض المحللين من انخفاض محتمل آخر في سعر بيتكوين بسبب ظاهرة الرسم البياني للسعر المعروفة بـ "تقاطع الموت"، والتي تحدث عندما ينخفض متوسط خط التوجه قصير المدى تحت متوسط خط التوجه طويل المدى.

وانخفضت قيمة عملات رقمية أخرى في ظل قلق المستثمرين من تشديد اللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية حول العالم.

وفي سياق متصل، قالت دار المزادات البريطانية سوذيبي إن ماسة نادرة ذات شكل إجاصة من المتوقع بيعها بما يصل إلى 15 مليون دولار في مزاد علني الشهر المقبل باستخدام العملات الرقمية.