يورو 2020: دعوة لأرباب العمل لمنح الموظفين وقتا لمشاهدة مباراة إنجلترا وألمانيا

قبل 10 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، طالب السير ستارمر أرباب العمل بشيء من المرونة

اقترح زعيم حزب العمال البريطاني السير كير ستارمر السماح للموظفين بمغادرة عملهم اليوم مبكرا لمشاهدة مباراة كرة القدم بين إنجلترا وألمانيا في دور الستة عشر ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020.

وجاءت تعليقات ستارمر بعد أن حث مؤتمر النقابات العمالية أرباب العمل على التحلي بالمرونة والسماح للعمال بمشاهدة مباراة انجلترا وألمانيا.

وقالت الأمينة العامة لاتحاد النقابات فرانسيس أوغريدي إن "تحلي المسؤولين بالمرونة سيقلل من حالات الغياب وسيعزز الإنتاجية".

وأضافت أن بإمكان العمال تعويض الوقت المستقطع من أجل المباراة في وقت لاحق.

وتمنى سير ستارمر في تغريدة على تويتر حظا جيدا للفريق الإنجليزي قبل أن يضيف " يجب السماح للموظفين بالانتهاء من العمل مبكرا حتى يتمكنوا من مشاهدة المباراة".

وقال "يجب أن يتحدث المسؤولون إلى العاملين لديهم ويسمحوا لمن يرغبون في مشاهدة المباراة أن يفعلوا، سواء في أماكن العمل أو في منازلهم، بحيث يعوضون هذا الوقت لاحقا".

وأضاف "سواء كان الأمر يتعلق بمشاهدة المباراة أو الذهاب إلى الطبيب أو اصطحاب الأطفال من المدارس فإن تحلي المسؤولين بالمرونة يجعل الموظفين أكثر سعادة".

وقال وزير شؤون المدارس نيك غيب إن "السماح بمغادرة الموظفين مبكرا أمر يتعلق بأرباب العمل والمدراء"، وأضاف قائلا لبي بي سي راديو 4 "سأكون وسط نقاش في مجلس العموم اثناء المباراة ".

وحين سئل إذا كان بإمكان موظفيه في الوزارة المغادرة مبكرا قال "الموظفون العموم لديهم واجبات مهمة وأنا واثق أنا بإمكانهم الموازنة بين كونهم موظفين وبين مشاهدة المباراة".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، سيلعب فريق انجلترا ضد فريق ألمانيا أمام 40 ألف متفرج

وقدرت نقابة العمال أن أكثر من 5.8 ملايين شخص في بريطانيا يعملون في الأمسيات ونهايات الأسبوع.

واقترحت النقابة على المسؤولين التحدث إلى العاملين حول ترتيبات تسمح بمشاهدة المباريات المهمة.