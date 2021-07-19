كارلوس غصن: الحكم بالسجن على أمريكي وابنه لمساعدة رئيس شركة نيسان السابق في الهروب من اليابان

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حكمت محكمة في طوكيو على أب أمريكي وابنه بالسجن لمساعدة رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، على الهرب من اليابان عام 2019.

وقضت المحكمة بحبس مايكل تيلور، المحارب القديم في القوات الخاصة الأمريكية، لمدة عامين، بينما حكمت على ابنه بيتر بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر.

وسلّمت الولايات المتحدة المتهمين إلى اليابان بسبب مزاعم بأنهما قاما بتهريب غصن من اليابان في صندوق أمتعة على متن طائرة خاصة بينما كان ينتظر المحاكمة.

ويواجه غصن عقوبة السجن لمدة 15 عاما أخرى في حالة إدانته، وكانت السلطات اليابانية قد قبضت عليه بعد اتهام شركة نيسان له بعدم الإفصاح عن راتبه الفعلى ومستحقاته المالية وسوء استخدام أموال الشركة، وهو ما ينفيه غصن.

وكان المدعون اليابانيون يطالبون بسجن مايكل لمدة عامين و 10 أشهر، وسجن بيتر لسنتين وستة أشهر.

واتُهم مايكل وابنه بتدبير عملية هروب غصن إلى لبنان من مطار كانساي غربي اليابان في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وتقاضا 1.3 مليون دولار مقابل خدماتهما.

وقد أقر كلا المتهمين، في وقت سابق، بالتهم الموجهة إليهما وعبرا عن ندمهما على ما فعلاه.

وخاض مايكل تيلور، خبير الأمن الخاص، وابنه بيتر معركة قضائية في أمريكا استمرت عدة أشهر لتجنب تسليمهما إلى اليابان، لكن المحكمة العليا الأمريكية سلمتهما في النهاية إلى السلطات اليابانية في مارس/ آذار.

واصبح غصن هاربا دوليا يعيش في موطنه الأم لبنان، الذي لم يوقع اتفاقية تسليم مجرمين مع اليابان.

وكانت المحكمة قد أفرجت عنه بكفالة بينما كان ينتظر المحاكمة في أربع تهم تتعلق بسوء السلوك المالي، إلا أنه تمكن من الهرب على متن طائرة خاصة.

ووصف المدعون الأمريكيون هروبه بأنه "أحد أكثر عمليات الهروب وقاحة وتنظيما في الوقت ذاته في التاريخ الحديث".

التعليق على الصورة، تظاهر مايكل تيلور وابنه بيتر بأنهما موسيقيين لمساعدة كارلوس غصن على الهروب

وقال غصن، بعد وصوله إلى لبنان، إنه كان "رهينة" في اليابان، ولم يكن لديه خيار إلا الهرب أو الموت هناك.

وأدانت محكمة تركية مديرا تنفيذيا في شركة إم إن جي MNG التركية للطائرات واثنين من طياريها لدورهم في تهريب غصن على متن طائرة خاصة من اليابان.

وأُلقي القبض على غصن لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2018 بتهمة سوء السلوك المالي وعدم الافصاح عن راتبه الفعلى ومستحقاته المالية لمدة خمس سنوات حتى عام 2015.

وفي مقابلة حصرية مع إذاعة بي بي سي في وقت سابق من هذا الشهر، حكى غصن قصة هروبه وكيف تنكر واستطاع الفرار دون أن يلاحظه أحد في شوارع طوكيو.