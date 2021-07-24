مقابل سلع وخدمات، نفط عراقي للبنان وسط أزمة الكهرباء

قبل 31 دقيقة

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وقع العراق عقدا مع لبنان لتزويد الأخير بـ 1.1مليون طن من النفط مقابل سلع وخدمات.

وتعتبر الصفقة حيوية للبنان من أجل استمرار عمل محطات توليد الطاقة فيما يواجه البلد انقطاعا للتيار الكهربائي على نحو ثابت.

ولم يكن واضحا كيف سيدفع لبنان مقابل النفط، إذ أن احتياطه من النقد الأجنبي شحيح. لكن الحكومة العراقية وافقت على الدفع بأسلوب المقايضة.

وكانت المحطتان الرئيسيتان لتوليد الطاقة في لبنان قد أغلقتا قبل أسبوعين، ما أدى إلى إغراق معظم أنحاء البلاد في ظلام جراء انقطاع التيار الكهربائي شبه التام.

وأدى الإغلاق - الناجم عن نفاد الوقود في المحطتين - إلى تفاقم الأزمة التي شهدت حصول الناس على ساعتين فقط من الكهرباء في اليوم.

وتنتج محطتا دير عمار والزهراني، المملوكتان لشركة كهرباء لبنان، حوالي 40٪ من الكهرباء في البلاد.

وأدى نقص العملة الأجنبية إلى صعوبة دفع أجور موردي الطاقة في الخارج.