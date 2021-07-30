أمازون: غرامة ضخمة بمئات الملايين من الدولارات على عملاق التجارة الإلكترونية

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تنوي شركة أمازون الاستئناف ضد العقوبة

منيت شركة أمازون بغرامة قدرها 886.6 مليون دولار بسبب استخدامها البيانات الشخصية لزبائنها بشكل فيه انتهاك لقوانين الاتحاد الأوروبي.

وفرضت الهيئة الوطنية لحماية المعلومات في لوكسمبورغ الغرامة على شركة أمازون بقرار اتخذته في 16 يوليو/تموز، حسب بيان صدر عن الشركة.

وسوف تطعن أمازون على القرار، وفقا لمتحدث باسم الشركة، التي اعتبرت أن العقوبة المفروضة بحقها "ظالمة".

وتتطلب قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي من الشركات أن تحصل على موافقة المستهلكين قبل استخدام بياناتهم الشخصية، تحت طائلة غرامات كبيرة.

وقد زادت الرقابة على عمالقة التجارة في العالم عقب سلسلة من الفضائح المتعلقة بالخصوصية وسوء استخدام بيانات المستهلكين، بالإضافة إلى شكاوى من بعض الشركات متهمة شركات كبرى باستخدام قوتها في السوق.

وتخضع شركات مثل غوغل فيسبوك وأبل ومايكروسوفت لرقابة صارمة في أوروبا.