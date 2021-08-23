بيتكوين تتعافى بعد انتكاسة وتتجاوز عتبة 50 ألف دولار

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، المزيد من المؤسسات المالية الكبيرة فتحت التعامل بالبيتكوين

عادت عملة البيتكوين إلى الارتفاع وبلغت قيمتها 50 ألف دولار لأول مرة منذ ثلاثة أشهر.

وكانت العملة انهارت في مايو/ أيار بعدما قررت الحكومة الصينية محاربتها، وأوقف رئيس شركة تسلا إيلون ماسك التداول بها.

ولكن المستثمرين لم يفقدوا ثقتهم بالعملة الالكترونية، إذ أن المزيد من الهيئات المالية الكبيرة شرعت في التعامل بها.

فقد سجلت البيتكوين ارتفاعاً بنسبة 81 في المئة منذ يناير/ كانون الثاني، عندما كانت قيمتها 27،700 دولار.

وارتفعت الاثنين بنسبة 3 في المئة. لتصل إلى قيمتها 50296 دولار، بينما ارتفعت إيثر وهي عملة الكترونية أخرى بنسبة 4 في المئة، لتصل قيمتها إلى 3367 دولار.

وجاء هذا الارتفاع بعدما أعلنت خدمة الدفع باي بال أنها تسمح لزبائنها في بريطانيا بشراء وبيع والاحتفاظ بعملة البيتكوين وعملات إلكترونية أخرى، بعدما وسعت معاملاتها بالعملة الالكترونية لأول مرة خارج الولايات المتحدة.

وتعد الشركة الأمريكية التي تدير 403 ملايين حساباً عالمياً واحدة من كبريات المؤسسات المالية التي تتيح لزبائنها الدفع بالعملة الالكترونية.

ويعتقد محللون أن الدعم المتواصل الذي يوفره البنك الاحتياطي الفيدرالي للاقتصاد الأمريكي أدى إل تقوية عملة البيتكوين. فقد أبقى البنك على معدلات الفائدة في أدنى مستوياتها، وهو ما جعل الاستثمار المرجح بالمخاطر أكثر جاذبية.