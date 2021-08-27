مدير شركة أبل يحصل على مكافأة قيمتها 750 مليون دولار

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، المكافأة كانت من شروط اتفاق تولي كوك إدارة الشركة

منحت شركة أبل للتكنولوجيا أكثر من 5 ملايين من أسهمها لمديرها التنفيذي، تيم كوك، بعد 10 أعوام على رأس الشركة.

وكشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن كوك باع أغلبية الأسهم بأكثر من 750 مليون دولار.

وتعد المكافأة من شروط الاتفاق الذي أبرمه مع الشركة عندما تولى قيادتها، خلفا للمدير السابق، ستيف جوبز. ونص الاتفاق أيضا على أن قيمة المكافأة تصرف وفق ارتفاع أسهم أبل مقابل الشركات المنافسة.

وقررت الشركة أن كوك يستحق المكافأة لأن أسهمها ارتفعت بنسبة 191.83 في المئة في الثلاث سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن سعر أسهم أبل ارتفع بنسبة 1200 في المئة منذ أن تولى كوك القيادة يوم 24 أغسطس/ آب 2011.

وأصبحت اليوم قيمة الشركة، التي تنتج الأيفون والأيباد وماكبوك، تقارب 2.5 تريليون دولار في السوق العالمية.

وقد وافق كوك العام الماضي على راتب وعلاوات ينتهي العمل بها في 2026.

وكشفت الهيئة مطلع هذا الأسبوع أن كوك تبرع العام الماضي بنحو 10 ملايين دولار من أسهم أبل لجمعيات خيرية لم تكشف عنها.

وفي عام 2015 أوصى كوك بمنح ثروته كاملة للجمعيات الخيرية بعد وفاته، ويعرف عنه بأنه تبرع بعشرات الملايين من الدولارات.

ويقدر مؤشر بلومبرغ ثورة كوك حاليا بما يقارب 1.5 مليار دولار.

وتحدث كوك في مناسبات عامة عن قلقه من قضايا مثل مرض الأيدز والتغير المناخي وحقوق الإنسان والمساواة في العالم.

وقد انضم إلى مجموعة من الأثرياء الأمريكيين الذين تعهدوا بالتبرع بكامل ثرواتهم أو جزء كبير منها.

ففي عام 2010 أطلق مؤسس ميكروسوفت، بيل غيتس، والمستثمر، وارن بافيت، مبادرة التبرع، التي دعوا فيها المليارديرات إلى التبرع بنصف ثرواتهم على الأقل.