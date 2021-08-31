"نايكي" تمنح موظفيها اسبوع استراحة دعماً للصحة العقلية

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حصل الموظفون في مقر شركة "نايكي" الرئيسي في ولاية أوريغون، على أسبوع إجازة لدعم صحتهم العقلية، قبل العودة إلى المكتب في أيلول/سبتمبر.

وحتى يوم الجمعة، ستقوم الشركة الأمريكية "بإيقاف العمل" لمنح الموظفين استراحة بعد عام صعب.

قال رئيس قسم الأفكار في الشركة، مات مارازو ،في رسالة إلى الموظفين: "خذوا الوقت الكافي للاسترخاء وقضاء بعض الوقت مع أحبائكم".

وسبق أن قامت شركتا بامبل لينكد إن بخطوات مماثلة.

وكان عدد متزايد من الموظفين، قد أبلغوا عن شعورهم بالإرهاق مع استمرار الوباء واستمرار العديد منهم في العمل من المنزل.

كما قامت الشركات الأمريكية الكبرى مثل "آبل" و "أوبر"، بتأجيل خطط عودة الموظفين إلى المكاتب مع ارتفاع عدد الإصابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأعلن مارازو عبر موقع "لينكد إن"، لموظفي "نايكي" الأسبوع الماضي: "لا تعملوا"، وأضاف قائلاً إن العام الماضي كان "قاسيًا" وأنهم كانوا "يعيشون حدثاً صادماً".

وتابع مارازو: "إنه ليس مجرد أسبوع عطلة للفريق ... إنه اعتراف بأنه يمكننا إعطاء الأولوية للصحة العقلية والتمكن كذلك من إنجاز العمل".

ووفقًا لتقارير، الخطوة تعكس أيضًا حقيقة أن "نايكي" حققت عامًا ناجحًا، زادت خلاله المبيعات، وارتفع قيمة سهمها بنسبة 20 في المئة.

وطلب تطبيق المواعدة "بامبل"، من موظفيه البالغ عددهم 700 في جميع أنحاء العالم، التوقف عن العمل في حزيران/يونيو والتركيز على أنفسهم.

وكشف أحد كبار المدراء التنفيذيين على تويتر، أن مؤسسة الشركة، ويتني وولف هيرد اتخذت هذه الخطوة "بعد أن أدركت بشكل صحيح إرهاقنا على المستوى الجماعي".