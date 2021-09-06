بعد أن ضم ميسي إليه، سان جيرمان يكلف أزياء كريستيان ديور بتصميم أزياء النادي

قبل 34 دقيقة

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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عقد شراكة مع شركة كريستيان ديور للأزياء لمدة عامين.

وأكد النادي أن بيت الأزياء سيتولى بمقتضى العقد تصميم وتصنيع الأزياء الرسمية له.

وأشار النادي الباريسي إلى أن الشركة تدخل مجال تصميم الأزياء الرياضية للمرة الأولى بعقد مشابه مع فريق رياضي.

وأضاف أن كيم جونز المدير الفني لبيت الأزياء الرجالي في شركة ديور صمّم مجموعة من الأزياء الرياضية للنادي لاستخدامها على مدار العامين القادمين.

وكان النادي الفرنسي يمتلك عقد شراكة مع شركة هيوغو بوس الألمانية انتهى قبل أن يوقع هذه الشراكة مع ديور.

ويبدو أن أسهم النادي الفرنسي تتصاعد حالياً بعد التعاقد مع كوكبة من النجوم العالميين على رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم ست مرات.

ويضم النادي في صفوفه كيليان مبابي، ونيمار، وسيرخيو راموس.

وقال النادي على موقعه على شبكة الإنترنت "من خلال هذه الشراكة، يواصل باريس سان جيرمان تقدمه، وريادته، في عالم الموضة، وأسلوب الحياة، وهو يتشارك مع بيت أزياء ديور في نفس الشغف بباريس التي يساهمان فيها، من خلال إبداعهم، لتألقها في جميع أنحاء العالم".

وكان باريس سان جيرمان قد استقطب ميسي قبل أسابيع في صفقة انتقال حر ساهمت في رفع شعبية النادي في مختلف أنحاء العالم بناء على شعبية نجم الأرجنتين وبرشلونة السابق.

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وفي الوقت نفسه لايزال النادي يواجه رفضاً من جانب النجم الشاب كيليان مبابي لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ورفض النادي العرض المقدم من ريال مدريد الإسباني لانتقال اللاعب، بل اعتبر العرض غير مناسب وغير جدير بالرد عليه.