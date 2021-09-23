أزمة الكهرباء في لبنان: مخاوف من "انقطاع تام" للتيار الكهربائي نهاية الشهر الحالي

قبل 11 دقيقة

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حذرت شركة الكهرباء الحكومية اللبنانية من احتمال أن يؤدي نفاد مخزون الوقود بحلول نهاية سبتمبر/أيلول إلى انقطاع التيار الكهربائي في البلاد.

وقد عانى لبنان خلال أزمته الاقتصادية الأسوأ في التاريخ الحديث من نقص حاد في الوقود في الشهور الأخيرة ، مما دفع معظم اللبنانيين إلى الاعتماد على مصادر خاصة للطاقة الكهربائية.

وتستطيع الشركة توليد أقل من 500 ميغاوات بالاعتماد على وقود حصلت عليه عبر صفقة مع العراق، كما ورد في بيان صادر عن "مؤسسة كهرباء لبنان".

وأضافت أن احتياطيها من الوقود "فئة أ" و"فئة ب" قد وصل إلى نقطة حرجة، وقد نفد تماما في بعض المنشآت التي توقفت عن إنتاج التيار الكهربائي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يؤدي نقص الوقود إلى انقطاع التيار الكهربائي

وورد في البيان أن الشبكة "شهدت انقطاع التيار سبع مرات وإذا استمر الحال على ما هو عليه فهناك خطر انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل وشامل بنهاية سبتمبر/أيلول".

وقالت مؤسسة كهرباء لبنان إنها "بذلت قصارى جهدها، بما يتوفر لديها من إمكانيات حالية"، محذرة من أنها استخدمت "جميع الخيارات الممكن اللجوء إليها" في ظل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وكان العراق قد وقع اتفاقية مع لبنان تدفع الحكومة اللبنانية بموجبها مقابل مليون طن من الوقود الثقيل في صورة بضائع وخدمات.

ولا يناسب الوقود الثقيل احتياجات لبنان، لكن يمكن مبادلته بوقود ملائم.