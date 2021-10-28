بايدن يعلن خطة إنفاق اجتماعي بقيمة 1.75 ترليون دولار

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، بايدن مع رئيسة مجلس النواب بيلوسي قبل الإعلان عن الخطة

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن خطة إنفاق قيمتها 1.75 ترليون دولار، وصفها بأنها استثمار تاريخي في مستقبل البلاد.

واعترف بصعوبة التوصل إلى توافق داخل حزبه بشأن قانونين مهمين، قائلاً: "لا أحد حصل على كل ما كان يريده، وأنا واحد منهم".

وتضمن مشروع القانون استثمارات كبرى في البنى التحتية والبيئة ورعاية الأطفال.

والخلافات قائمة منذ أسابيع في صفوف الديموقراطيين حول المشروعين الضخمين للإنفاق، إلا أن بايدن سعى الخميس بإعلانه أنه واثق من نيل إطار خطة الإنفاق التي تمت مراجعتها، إلى تصوير الأمر على أنه انتصار حقّقه قبيل توجّهه للقاء البابا فرنسيس وللمشاركة في قمة قمة المناخ في غلاسكو.

وفي خطاب وجّهه إلى الأمة من البيت الأبيض قال بايدن "أعلم أن لدينا إطاراً لخطة اقتصادية تاريخية"، وذلك بعيد لقائه قادة الحزب الديموقراطي في الكونغرس.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، حليفة بايدن، إنها تريد إجراء تصويت على حزمة البنى التحتية الخميس. وهو ما يعارضه اليساريون في الحزب الديموقراطي الذين يصرون على ربط تأييدهم للخطة بتضمين خطة الإنفاق الاجتماعي مطالبهم الأساسية.

وبدا السناتوران الديموقراطيان المنتميان للجناح المحافظ جو مانشين وكريستن سينيما مرحّبين بخطوة بايدن لكنّهما لم يقدّما أي تعهّد بدعم الإطار الذي وضعه الرئيس.

من جهته، قال السناتور اليساري بيرني ساندرز إن الخطة تشوبها "ثغرات كبيرة".

ويحظى الديموقراطيون بغالبية في مجلسي النواب والشيوخ والرئاسة، وهو أمر نادر الحصول. إلا أن هامش هذه الغالبية ضئيل جدا إذ تقتصر غالبيتهم في مجلس الشيوخ على صوت واحد وعلى صوتين في مجلس النواب، لذا من الصعوبة بمكان إقرار تشريعات كبرى.

وكانت عرقلة خطتيه الإنفاقيتين قد أثارت استياءه لا سيما وأن إقرار خطته الأصلية للإنفاق الاجتماعي عرقلها عضوان ديموقراطيان معتدلان في مجلس الشيوخ، فيما أعاق الأعضاء اليساريون في الحزب إقرار خطته للبنى التحتية.

يبدو هذا المقترح نسخة مخففة من مشروع القانون الذي كان التقدميون داخل الحزب يرمون إلى تمويله بقيمة 3.5 ترليون دولار.

ما هي محتويات خطة الإنفاق الجديدة؟

555 مليار دولار لمكافحة التغير المناخي، من خلال تحفيزات ضريبية لمصادر الطاقات المتجددة والأقل تلويثاً للبيئة

400 مليار دولار لضمان التدريس المجاني في مرحلة السنوات الأولى من العمر 3 إلى 4 سنوات

165 مليار دولار للرعاية الصحية المخفضة وتشمل 9 ملايين أمريكي يستفيدون من التغطية الصحية الاجتماعية

150 مليار دولار لبناء مليون وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود

ولم يتضمن الإطار المعدّل مطالب أساسية للجناح التقدمي في الحزب الديموقراطي على غرار منح إجازة عائلية لمدة 12 أسبوعا، وخفض أسعار الدواء.