لماذا يهيمن الهنود على أقوى الوظائف في وادي السيليكون؟

قبل ساعة واحدة

يقول ر. غوبالاكريشنان، المدير التنفيذي السابق لشركة " Tata Sons " والمؤلف المشارك لكتاب " The Made in India "Manager: "لا توجد دولة أخرى في العالم تدرب العديد من المواطنين بطريقة أشبه بالمصارعة كما تفعل الهند".

وكتب مؤلفو The Other One Percent: الهنود في أمريكا: "هذه نتيجة التحول الجذري في سياسة الهجرة الأمريكية في الستينيات من القرن الماضي".